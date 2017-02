Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 februari 2017 07:37, 51 reacties • Feedback

Sony heeft in vier maanden tijd 915.000 exemplaren van de PlayStation VR verkocht en gaat daarmee vrijwel zeker zijn interne doel van 1 miljoen verkochte brillen in een half jaar tijd halen. Volgens de fabrikant is er sprake van tekorten.

Die tekorten zouden tegen april verleden tijd moeten zijn, meldt Andrew House van Sony Interactive Entertainment tegen de New York Times. Vooral in Japan zouden er niet genoeg brillen zijn om aan de vraag te voldoen. Met het verkochte aantal van 915.000 stuks is de PlayStation VR populairder dan Sony zelf dacht, blijkt uit de uitspraken van House.

In de herfst moet de verkoop een nieuwe impuls krijgen, als Sony de levering in Zuid-Amerika start. De PlayStation VR lijkt een stuk vaker over de toonbank te gaan dan zijn grootste concurrenten, de Oculus Rift en de HTC Vive, die echter ook aanzienlijk duurder zijn. Volgens onderzoeksbedrijf SuperData Research zijn er inmiddels 243.000 stuks van de Oculus Rift en 420.000 exemplaren van de HTC Vive verkocht.