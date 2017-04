Door Joris Jansen, maandag 3 april 2017 17:39, 3 reacties • Feedback

Warner Bros. en DC Entertainment hebben aangekondigd dat Batman: Arkham VR op 25 april beschikbaar komt voor zowel de HTC Vive als de Oculus Rift. Batman: Arkham VR, een game van ontwikkelaar Rocksteady Studios, is sinds vorig jaar al beschikbaar voor de PlayStation VR.

De game ondersteunt zowel de Oculus Touch als de Vive controllers. Daarnaast is er volledige gamepad-support, zodat op de pc ook de PlayStation 4 Dual Shock 4 Controller, de Xbox One Controller en de Steam Controller gebruikt kunnen worden.

Batman: Arkham VR is de eerste game uit de reeks die beschikbaar is voor virtual reality. Eind 2016 kwam de game al uit voor de PlayStation VR. In de vr-game is het mogelijk om Wayne Manor en de Batcave te verkennen. De overgang naar vr was voor de studio een 'technische en creatieve uitdaging', die ervoor gezorgd heeft dat er veel nadruk is gelegd op de detective-vaardigheden van Batman. De game draait om het mysterie rond een moord en probeert de stijl uit de stripboeken toe te passen.

Rocksteady vermeldde vorig jaar dat het in het verleden had aangekondigd dat Arkham Knight zijn laatste Batman-game zou zijn, maar dat de PlayStation VR daar verandering in heeft gebracht. Het bedrijf zei toen door te willen gaan met het 'be the Batman'-thema en dit te willen uitbreiden.