Door Julian Huijbregts, vrijdag 5 mei 2017 09:46, 4 reacties • Feedback

Facebook-dochter Oculus sluit na twee jaar zijn Story Studio. De animatiestudio maakte een aantal korte animatiefilms die te bekijken zijn in virtual reality. Oculus zegt zich niet meer te willen focussen op eigen producties, maar andere makers te willen ondersteunen.

Oculus stelt dat de ontwikkeling van vr-content in een nieuwe fase is beland, waarbij ontwikkelaars en filmmakers zelf de virtualrealitymarkt betreden, omdat zij een groei voorzien. In plaats van zelf vr-films te maken, wil Oculus nu inzetten op het verlenen van steun aan andere partijen.

Het bedrijf zegt vorig jaar een fonds van 250 miljoen dollar te hebben opgezet om vr-ontwikkelaars te steunen. Dat geld wordt gebruikt voor het maken van games en vr-ervaringen, en nu heeft Oculus besloten om 50 miljoen dollar hiervan vrij te maken voor experimentele 'non-gaming'-vr-content.

Daarnaast belooft Oculus ondersteuning te bieden aan makers van vr-films en -animaties door middel van videotutorials, tips voor productie en distributie, en mogelijkheden om te netwerken. Later dit jaar zal Oculus meer bekendmaken over deze creator programs.

Oculus Story Studio maakte een aantal korte vr-animatiefilms, waaronder Lost, Henry en Dear Angelica. Die producties blijven beschikbaar via de Oculus Store.

Beelden van Henry, een van de producties van Oculus Story Studio