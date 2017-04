Door Paul Hulsebosch, maandag 24 april 2017 18:00, 14 reacties • Feedback

Nee, ik ben geen Captain Kirk en ook geen Jean-Luc Picard. Ik ben slechts Chief Engineer, aan boord van de USS Aegis. Ik ben naamloos, maar dat heeft er vooral mee te maken dat ik alleen maar tijdens de twee uur durende demo van Star Trek: Bridge Crew besta. Aan boord van de Aegis ben ik één van de vier opvarenden. Uiteraard heeft een starship meer personeel aan boord, maar in Star Trek: Bridge Crew zijn vier rollen weggelegd voor spelers. De rest doet voor spek en bonen mee, en figureert slechts op de achtergrond. Je hoort en ziet de bemanningsleden, maar ze zijn er vooral ter aankleding. Is dat erg? Nee, zeker niet. Met vier spelers aan boord van de Aegis is de game al spannend genoeg.

Bridge Crew is een game van Red Storm Entertainment, onderdeel van uitgever Ubisoft. Het is een game in het Star Trek-universum, gemaakt met goedkeuring van eigenaar CBS. Bridge Crew valt dus binnen de canon van de serie. Wat Red Storm heeft verzonnen, past dus binnen de bestaande verhaallijnen. Waar het iets nieuws heeft bedacht, is dat officieel goedgekeurd. Het aantal 'bekende gezichten' zal niet erg worden uitgebreid. Dat komt uiteraard doordat spelers de plaats innemen van acteurs uit de serie. Je kunt dus zelf de Captain worden van een starship. Of, zoals wij, Chief Engineer. Vervolgens mag je zelf ervaren hoe het is om avonturen te beleven als bemanningslid van een starship in een galaxy far, far away. Of halen we nu zaken door elkaar?

Lekker veel missies

Bridge Crew is een game die een flinke voorraad missies voor je heeft. Die missies voer je vanaf de brug van je starship uit. Je verlaat het schip dus niet. Het starship wordt bemand door een Captain, Helmsman, Tactical Officer en Chief Engineer, die samen het schip besturen. Met een beetje mazzel verloopt dat in goed onderling overleg. Zo niet, dan is de missie gedoemd te mislukken. Als de Chief Engineer niet voor voldoende vermogen voor de aandrijving van het schip zorgt, kan de Helmsman proberen wat hij wil, maar erg snel zal de Aegis niet vliegen. Zo zijn de vier rollen aan boord nauw met elkaar verbonden. De Captain heeft het overzicht en stuurt de andere drie aan. Hij weet wat de missie is en waar de doelen zijn, en hij bepaalt welke aanpak wordt gevolgd. De Captain heeft echter maar weinig info over de gang van zaken aan boord. Daarvoor is hij bijna volledig afhankelijk van de andere drie teamleden.

Star Trek: Bridge Crew tijdens de E3 van 2016.