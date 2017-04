Door Bauke Schievink, zaterdag 29 april 2017 09:39, 6 reacties • Feedback

Submitter: jacobras

Een tweetal tweakers is bezig met de ontwikkeling van een game voor de HTC Vive-bril waarin de speler zich in een soort tank op poten bevindt, in een alternatieve versie van de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben een bčtaversie van het spel laten zien.

Op Gathering of Tweakers toonde tweaker Nickbn een video van de game die de naam Panzerwehr 1949 draagt. In de game bestuurt de speler een soort tank in Stalingrad. Het verhaal speelt zich af in een zelfbedachte variant op de Tweede Wereldoorlog waar de grootmachten elkaar bestoken met kernwapens. In de game wordt de nadruk gelegd op mechs, en deze worden in de demonstratievideo ook getoond; het voertuig dat de speler in de video bestuurt is een zogenaamde Jaeger III antitank walker.

De besturing van de Jaeger III vindt plaats met een vr-bril; de demonstratievideo is gemaakt met een HTC Vive. In de tank kan de speler rondkijken en gebruik maken van de verschillende wapens die aan boord zijn, waaronder het kanon en het machinegeweer. Volgens de makers hebben zij de inspiratie voor Panzerwehr 1949 gekregen van games als Mechwarrior en Steel Battalion.

Panzerwehr 1949 werd eerder al op de Reboot Develop in Dubrovnik getoond. Volgens Nickbn gaat het echter nog om een trailer, waarbij de content nog in bèta is, en nog aan veranderingen onderhevig is. Wanneer Panzerwehr 1949 uitkomt is nog niet duidelijk.