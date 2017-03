Door Julian Huijbregts, donderdag 2 maart 2017 10:37, 25 reacties • Feedback

LG heeft op de Game Developer Conference in samenwerking met Valve een prototype van een geavanceerde vr-headset gedemonstreerd. De vr-bril heeft 3,64"-oledschermen met een resolutie van 1440x1280 pixels per oog en een verversingssnelheid van 90Hz.

De resolutie van LG's vr-bril is hoger dan die van de Oculus Rift en HTC Vive. Ook die brillen hebben een oledpaneel, maar de resolutie daarvan is 1200x1080 pixels per oog. De beeldhoek is afhankelijk van de afstelling van de bril, maar als deze zo dicht mogelijk op de ogen wordt gezet, zou die 110 graden bedragen. Dat is vergelijkbaar met headsets als de Rift, Vive en PSVR.

LG heeft zelf nauwelijks details naar buiten gebracht over de headset. Vlak voor de start van de Game Developer Conference kondigde de Zuid-Koreaanse fabrikant aan een geavanceerde vr-bril te gaan tonen op de beurs. Tom's Hardware kon het prototype proberen en publiceerde een hands-on met daarin ook de details over de specificaties.

Volgens Tom's Hardware werkt het prototype opvallend goed. De website schrijft dat de uiteindelijke bril waarschijnlijk 'mixed reality' mogelijk moet maken. Dat zou gebeuren aan de hand van camera's, die het beeld van de omgeving op het scherm tonen. Daarbovenop kan dan weer informatie worden getoond. Microsoft en Acer kondigden woensdag een vr-bril met vergelijkbare functionaliteit aan. Dat is een model met twee lcd's die ieder 1440x1440 pixels tonen.

Het prototype van LG draait op SteamVR en gebruikt dezelfde Lighthouse-stations als de HTC Vive voor roomscale tracking. Dat lijkt te impliceren dat het mogelijk is om Vive-games op de LG-bril te spelen, maar daarover wil de fabrikant nog niets zeggen.

Ook de controllers zijn gebaseerd op die van de Vive, maar hebben een iets ander uiterlijk. Volgens Tom's Hardware wordt de headset door Valve gemaakt, in opdracht van LG. LG zou wel zijn eigen technieken zoals het oledpaneel en lenzen inzetten. De getoonde bril is een prototype en het uiteindelijke ontwerp kan nog afwijken. LG wil de headset verder uitwerken aan de hand van feedback die het op de GDC ontvangt.

