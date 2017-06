Door Arnoud Wokke, woensdag 7 juni 2017 08:12, 18 reacties • Feedback

Valve heeft de tweede versie van zijn technologie voor tracking met SteamVR gepresenteerd. De trackers maken gebruik van een nieuw onderdeel en daardoor kunnen gebruikers de nieuwe trackers niet gebruiken met een bestaande HTC Vive.

Omgekeerd zijn huidige Lighthouse-basestations wel compatibel met komende vr-systemen, maar de Vive werkt niet met de nieuwe trackers, zo claimt UploadVR. Daardoor is het onmogelijk voor gebruikers van de Vive om van de voordelen van SteamVR Tracking 2.0 gebruik te maken.

Voor de 2.0-versie van de tracking kunnen gebruikers meer dan twee basestations gebruiken. Daardoor moet het mogelijk zijn om virtual reality in een grotere ruimte of zelfs in meer ruimtes te gebruiken. Dat zou goed van pas komen voor bijvoorbeeld uitbaters van arcadehallen of andere toepassingen die grote ruimtes beslaan.

SteamVR Tracking 2.0 maakt gebruik van een nieuw onderdeel, de TS4231 van Triad. Het gebruik van alleen dat onderdeel zorgt ervoor dat de Lighthouse-trackers niet compatibel zijn met huidige versies van de Vive. De Vive werkt eveneens met Lighthouse-trackers om de positie en beweging van spelers te bepalen. Valve werkt met meerdere fabrikanten aan vr-headsets, onder meer met LG.