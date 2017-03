Door Sander van Voorst, donderdag 2 maart 2017 10:21, 35 reacties • Feedback

Yahoo heeft de uitkomsten bekendgemaakt van een onderzoek naar toegang tot accounts door middel van vervalste cookies. Daaruit blijkt dat aanvallers 32 miljoen accounts konden binnendringen in 2015 en 2016.

In zijn jaarlijkse rapport schrijft Yahoo dat het waarschijnlijk om dezelfde nationale partij gaat als de verantwoordelijke voor de diefstal van 500 miljoen accountgegevens in 2014. In december maakte het internetbedrijf bekend dat er wellicht toegang tot accounts had plaatsgevonden met behulp van cookies. Daarover zegt het nu dat een derde partij toegang had tot de 'gepatenteerde code', waardoor deze in staat was om cookies te vervalsen. Voor de 32 miljoen getroffen accounts geldt dat de cookies waren 'gestolen of gebruikt'. Op welke manier dat precies gebeurde, maakt Yahoo niet bekend.

Uit het rapport blijkt verder dat Yahoo er in 2014 van op de hoogte was dat een derde partij toegang had tot gebruikersaccounts. Destijds nam het de beslissing om 26 gebruikers, op wie de aanvallen specifiek gericht waren, daarover te informeren. Het onderzoek naar het voorval wijst verder uit dat sommige leden van het bestuur van het bedrijf onjuist op de informatie hebben gereageerd door geen actie te ondernemen.

In een eigen blogpost liet Yahoo-ceo Marissa Mayer weten dat zij afziet van haar jaarlijkse bonus en dat zij deze laat uitbetalen aan de werknemers. Het gaat om een cashbonus van twee miljoen dollar en aandelen van meerdere miljoenen dollars. Yahoo bevindt zich in een overnametraject met de Amerikaanse provider Verizon. Onlangs bleek dat de koopprijs met 350 miljoen dollar werd verlaagd naar aanleiding van de beveiligingsincidenten. Bij een andere hack in 2013 werden een miljard gebruikersaccounts buitgemaakt.