Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 februari 2017 08:22, 20 reacties • Feedback

Google claimt de eerste cloudaanbieder te zijn met een nieuwe generatie Intel Xeon-processors op basis van de Skylake-architectuur. De processors hebben ondersteuning voor avx-512. Intel heeft nog geen Xeon-chips aangekondigd die dit hebben, maar waarschijnlijk gaat het over Skylake-EP.

Klanten van Google Cloud Platform in de VS, Europa en Azië kunnen de Skylake-processors met avx-512 gebruiken, meldt Google. Volgens het bedrijf zorgen de chips voor dubbel zo hoge floatingpoint-prestaties als de vorige generatie Xeons en zijn ze daarom onder andere geschikt voor simulaties, genoomonderzoek, 3d-rendering en data-analyse. Volgens Intel zijn de processors geoptimaliseerd voor de virtuele machines van Googles Compute Engine, maar niet duidelijk is waar de optimalisaties uit bestaan.

Intel kondigde avx-512 in 2013 aan. De instructieset ondersteunt acht double precision of zestien single precision floatingpoint-getallen in de 512bit-vectors. Tot nu toe ondersteunde alleen de Xeon Phi-accelerator met codenaam Knights Landing de instructieset.

Wel is al bekend dat Intel halverwege 2017 de Skylake EP/EX-generatie met avx-512 uit gaat brengen. Chips uit die generatie, met codenaam Purley, zullen uitkomen onder een Xeon E5-26xx v5-naam. Volgens recente geruchten komt er een versie met 32 cores hoewel eerdere roadmaps het over een maximum van 28 cores hadden. De chips moeten de concurrentie met AMD's Naples-processors aangaan. De krachtigste chip daarvan krijgt eveneens 32 cores.