Intel duidt de Xeon-lijn van processors voor datacenters voortaan aan als de Xeon Processor Scalable-familie. Ook de E7- en E5-aanduiding verdwijnt: vanaf de Skylake-SP-generatie komen de chips als Bronze, Silver, Gold en Platinum uit.

Volgens Intel moet de nieuwe aanduiding aangeven dat er veel veranderd is bij de Xeons; het bedrijf claimt de opvolgers van de E5- en E7-Xeons vanaf de grond af opnieuw ontworpen te hebben. Intel gaat nog niet erg in op de details. In de zomer volgt de officiële onthulling. Momenteel geeft Intel met name een toelichting op de naamgeving, waarover eerder al veel details verschenen, waaronder van Intel zelf. Zo was de naam Skylake-SP al bekend, maar is nu duidelijk dat SP slaat op Scalable Processors.

Intel meldt al wel dat er geïntegreerde opties komen voor Omni-Path, netwerk en accelerators. Optioneel kan Intel dus voor integratie van Omni-Path zorgen, net als bij de Xeon Phi, zoals AnandTech aantekent. Omni-Path is Intels Infiniband-alternatief. De interconnect biedt een bandbreedte van 100Gbit/s en latency van 100 tot 110ns per poort. Op het gebied van netwerk spreekt Intel van ethernet-integratie en wat accelerators betreft gaat het bijvoorbeeld om avx-512.

De komst van avx-512 naar Skylake-SP is geen verrassing: Google maakte al bekend deze chips af te nemen. Ook komt er een integratie van hardwarematige QuickAssist-accelerators, die kunnen helpen bij het versnellen van toepassingen als encryptie en compressie. Intel noemt overige technieken voor Xeon Processor Scalable complementair, zoals fpga's, optische interconnects met de Silicon Photonics-technologie en Xeon Phi.

Intel zet op een rij dat de Xeon-familie onderverdeeld wordt in Platinum, Gold, Silver en Bronze, waarbij Bronze het instapsegment met weinig cores is en Silver zich met zuinigheid moet onderscheiden. Over Platinum en Gold zijn al wat details verschenen: er komen veertien Platinum- en twintig Gold-processors, waarvan de krachtigste modellen over 28 rekenkernen beschikken.