De Europese Commissie gaat akkoord met de toezeggingen die Amazon doet om zijn handelspraktijken met zijn e-book-handel te verbeteren. Amazon belooft geen oneerlijke overeenkomsten meer met uitgevers af te sluiten.

Onder andere claimt Amazon af te zien van praktijken waarbij uitgevers die zaken deden met het bedrijf, verplicht waren om Amazon onder dezelfde voorwaarden e-books aan te bieden als concurrerende platformen. De uitgevers moesten ook openheid van zaken geven aan Amazon over details van overeenkomsten met concurrenten.

Daarnaast had Amazon een Discount Pool Provision opgenomen in contracten van sommige uitgevers, waarbij Amazon zich het recht toe-eigende om e-books met korting aan te bieden zodat de prijs overeenkwam met die van de boeken van concurrerende aanbieders. Volgens de Europese Commissie zorgden de praktijken voor minder keuze, minder innovatie en hogere prijzen voor Europese consumenten.

De afspraak geldt voor een periode van vijf jaar en is van toepassing op elke e-book in elke taal die Amazon in de EU aanbiedt. Als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt, riskeert het een boete die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.