maandag 20 februari 2017

Amazon heeft aangekondigd dat het dit jaar meer werknemers in Europa wil aannemen. Zo wil het bedrijf het aantal werknemers van 50.000 naar 65.000 verhogen. De banen moeten geschikt zijn voor mensen met verschillende opleidings- en kennisniveaus.

Amazon meldt dat het op zoek is naar technici en ontwikkelaars, maar ook naar mensen die een startersbaan willen. Het geeft aan dat veel van de banen in zijn nieuwe fulfillment centers zijn, waar producten zijn opgeslagen en vanwaaruit zij worden verzonden. Het bedrijf bouwt deze centers onder andere in Frankrijk, Duitsland en het VK.

Volgens het bedrijf heeft het vorig jaar het aantal werknemers in Europa van 40.000 naar 50.000 verhoogd. Inmiddels claimt Amazon meer dan honderd kantoren, fulfilment centers, klantenservicelocaties en AWS-datacenters te hebben. Daaronder vallen vijftien ontwikkelcentra, waar het bedrijf diensten ontwikkelt als apps en apparaatsoftware. Ook in de VS wil Amazon meer personeel aannemen. In januari kondigde het bedrijf aan dat het in de komende anderhalf jaar 100.000 werknemers wil aannemen.

Amazon heeft een groot aantal werknemers in Duitsland, volgens eerdere berichten gaat het om ongeveer tienduizend medewerkers. Daar heeft de dienst regelmatig te maken met stakingen onder medewerkers van de distributiecentra; vaak gebeurt dit rond de kerstperiode. De medewerkers zijn ontevreden over cao-afspraken en de hoge werkdruk.