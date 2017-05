Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 16:29, 111 reacties • Feedback

Submitter: basst85

AliExpress gaat samenwerken met PostNL. Pakketjes van de Chinese marktplaats moeten daardoor binnen vijf tot zeven dagen bij Nederlandse klanten bezorgd worden. Het gaat om een exclusieve samenwerking voor 'een belangrijk deel van de bestellingen naar Nederland'.

De samenwerking komt tot stand via Spring Global Delivery Services. Dit is het onderdeel van PostNL dat post-, pakket- en retourdiensten aanbiedt aan bedrijven over de hele wereld, waaronder Azië. Wie producten koopt bij webwinkels van het online platform van AliExpress, kan bestelde pakjes binnen vijf tot zeven dagen thuisbezorgd verwachten, meldt PostNL.

AliExpress heeft inmiddels meer dan 100 miljoen klanten wereldwijd. In Nederland is de marktplaats al een tijd populair, onder andere voor de aanschaf van elektronica, waaronder de zogenoemde chinaphones. In maart 2015 voegde het platform ondersteuning voor de betaalmethode iDeal toe. AliExpress is onderdeel van Alibaba, een van de grootste webwinkelbedrijven ter wereld.