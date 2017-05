Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 15:40, 54 reacties • Feedback

Bose heeft zijn Bose Connect-app een update gegeven met een opt-out-toggle in het privacymenu. Gebruikers die niet langer willen dat de app gegevens over muziekvoorkeuren verzamelt, moeten dit expliciet uitzetten. Bose blijft bij zijn standpunt dat het de data niet verkoopt.

Bose heeft de beschikbaarheid van de bijgewerkte Connect-app met de opt-out onder 'Privacy Policy and Settings' op zijn site aangekondigd. Eind april kwam Bose in opspraak door het verzamelen van gegevens met zijn Bose Connect-app. Dat het bedrijf dit deed, kwam naar voren in een rechtszaak, aangespannen door een klant die claimde dat Bose de data verkocht aan derde partijen.

Daarop gaf Bose toe met de app gegevens over het gebruik van de app en het Bose-product te verzamelen, zoals afgespeelde nummers en het volume. Het audiobedrijf ontkende de data te verkopen; het zou de gegevens gebruiken om de producten te verbeteren. Bovendien stelde Bose dat gebruikers de Connect-app in principe niet hoeven te gebruiken: de bluetoothproducten van het bedrijf functioneren ook zonder.

De al verzamelde gegevens worden niet vernietigd. Bose stelt deze aan te passen, zodat ze niet meer te herleiden zijn tot de gebruiker of zijn apparaat. Bose ontkent niet de gegevens te delen. In zijn privacybeleid staat ook dat het bedrijf samenwerkt met derde partijen om niet-persoonlijke informatie te verzamelen.