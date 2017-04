Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 11:01, 18 reacties • Feedback

Een Amerikaan heeft een aanklacht ingediend tegen Bose, omdat hij vermoedt dat de maker van headsets privacygevoelige data verzamelt via een app die bij de headset hoort en die data vervolgens verkoopt. Bose heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

De Amerikaan met de naam Kyle Zak heeft een zogenoemde class-actionzaak aangespannen tegen Bose bij de rechtbank in de Amerikaanse stad Chicago, meldt de Chicago Tribune. Een class-actionzaak betekent dat anderen die zich gedupeerd voelen, zich bij de zaak kunnen aansluiten.

Het verzamelen van de data zou gebeuren via de app Bose Connect, die gebruikers kunnen inzetten om de bluetooth-headset te besturen en updates te krijgen van de fabrikant. De Android-versie heeft momenteel tussen de 100.000 en 500.000 installs; van de iOS-versie zijn geen stats bekend.

Zak beticht Bose ervan onder meer data te verzamelen over muziekvoorkeuren en die te verkopen aan onder andere Segment, een bedrijf dat zich specialiseert in het analyseren en wederverkopen van klantdata. Volgens Zak zijn muziekvoorkeuren privacygevoelige gegevens, die zaken kunnen prijsgeven over onder meer religie en levensovertuiging.

Bose heeft niet gereageerd op de zaak. Uit het privacybeleid van de app is op te maken dat Bose inderdaad data verstrekt aan Segment. "Zoals boven genoemd, kunnen we samenwerken met bepaalde derde partijen om niet-persoonlijke informatie te verzamelen", aldus Bose in het eigen privacybeleid. "Zulke partijen zijn onder meer Crashlytics voor de analyse van bugs en serviceprovider Segment, die ons in staat stelt om data van de app beter te controleren en te richten aan analyticsproviders. Het gebruik van online tracking en niet-persoonlijke data is onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partijen en niet aan dit privacybeleid."