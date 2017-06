Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 17:46, 26 reacties • Feedback

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gaat vragen stellen aan NS over het bijhouden van privégegevens via wifi- en bluetooth-tracking op stations. De NS houdt via tracking bij waar mensen bijvoorbeeld staan op het perron.

De tracking heeft impact op een grote groep reizigers en daarom wil Autoriteit Persoonsgegevens precies weten hoe het zit met de versleuteling van de data, schrijft RTL Nieuws. "Het hashen van mac-adressen is niet altijd te anonimiseren", aldus het overheidsorgaan. De NS stelt dat dankzij de anonimisering mensen niet op verschillende dagen te volgen zijn. NS slaat de data voor vijf jaar op en de analyses op basis van die data zijn voor onbepaalde tijd beschikbaar.

Daarnaast wil de autoriteit dat mensen op de hoogte zijn. Er hangen bij de ingangen van de stations bordjes, maar het is onbekend of de AP dat genoeg vindt. NS heeft bovendien een website online gezet over de tracking.

De tracking vindt plaats op zes stations, namelijk Utrecht Centraal, Leiden Centraal, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, ‘s Hertogenbosch en Schiphol Airport, zegt NS. Naast tracking via bluetooth en wifi zet NS 'stereocamera's' in om het aantal mensen te tellen.

NS wil met de data onder meer kijken of het de doorstroming op stations kan verbeteren. Ook kunnen medewerkers realtime zien of het op bepaalde delen van perrons druk is, terwijl het op andere rustig is. Wie niet gevolgd wil worden door de NS, kan wifi en bluetooth uitzetten op de stations, zo zegt de vervoerder.

Tracking via wifi en bluetooth is al enkele jaren in zwang op veel plekken. Het kwam groot in het nieuws toen bleek dat een winkelketen de technologie stilletjes invoerde.