Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 17:17, 10 reacties • Feedback

KPN en Vodafone zijn bezig met het leggen van een verbinding tussen hun beide systemen, zodat klanten van KPN met die van Vodafone een gesprek met hd-voice kunnen opzetten. Tot nu toe werkte hd-voice alleen tussen klanten van dezelfde provider.

Om hd-voice tussen klanten van de twee providers mogelijk te maken, leggen de providers een ip-internconnectie aan. Daardoor kan de data voor het telefoongesprek van het netwerk van KPN naar die van Vodafone en omgekeerd. Dat was tot nu toe niet mogelijk.

De providers bevestigen het werk aan de interconnectie in een statement aan Telecompaper, nadat het onderzoeksbureau succesvol een gesprek met hd-voice kon voeren met telefoons op de verschillende netwerken. Volgens de providers kan een deel van de klanten van beide providers nu al van de functie gebruik maken, de rest volgt later. Voor gesprekken van klanten van KPN en Vodafone naar klanten van T-Mobile en Tele2 is er geen interconnectie en valt het gesprek dus terug op de gebruikelijke manier van bellen.

Hd-voice is de commerciële naam voor amr-wb en G.722.2. Het is een set standaarden voor bellen, met bijbehorende codecs voor het versturen van de spraak over de netwerken. Hd-voice maakt het mogelijk om een groter gedeelte van het hoorbare geluid dat de microfoon van een telefoon registreert te versturen. KPN en Vodafone bieden onderlinge gesprekken in hd-voice aan via 3g en 4g.