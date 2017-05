Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 15:07, 10 reacties • Feedback

MMD komt met de Philips 328E8QJAB5, een gebogen 32"-monitor met een va-paneel dat een resolutie van 1920x1080 pixels heeft. De kromming van het scherm is 1800R en de adviesprijs van de monitor bedraagt 329 euro.

Het paneel heeft volgens MMD een groot kleurbereik. De fabrikant stelt dat het scherm 126 procent van de srgb-kleurruimte kan weergeven en 103 procent van de ntsc-kleurruimte. De maximale helderheid bedraagt 250cd/m², en de contrastratio is 3000:1.

Volgens MMD ondersteunt het scherm Freesync. De verversingssnelheid is 60Hz. In de behuizing zijn twee luidsprekers ingebouwd en aansluitmogelijkheden zijn er in de vorm van vga, displayport en hdmi. De monitor kan vijf graden naar voren of tien graden naar achter gekanteld worden.

De Philips 328E8QJAB5 is volgens MMD vanaf mei te koop voor een adviesprijs van 329 euro.