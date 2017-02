Door Sander van Voorst, maandag 13 februari 2017 14:45, 12 reacties • Feedback

MMD heeft een nieuw scherm onder de Philips-merknaam uitgebracht. De 245C7QJSB is een 23,8"-model met een full-hd-scherm en een ips-paneel. De monitor met dunne schermranden moet deze maand beschikbaar komen.

Het scherm, dat deel uitmaakt van de Moda-serie, heeft een helderheid van 250 cd/m². Het model heeft een dikte van 5,2mm en beschikt over dunne schermranden, die aan de zijkanten en de bovenkant een dikte van 2,5mm hebben. Verder biedt het scherm zowel verticaal als horizontaal kijkhoeken van 178 graden en is het in staat 16,7 miljoen kleuren weer te geven.

De grijs-naar-grijsresponstijd bedraagt 5ms en de contrastverhouding komt neer op 1000:1. Door middel van 'SmartContrast' moet het scherm automatisch kleuren en de led-backlight kunnen aanpassen voor een verhoogd contrast. De monitor heeft aansluitingen voor vga, displayport 1.2 en hdmi. De adviesprijs van het scherm komt neer op 219 euro.