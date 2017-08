MMD presenteert in september 32"-Philips-monitor met 8k-resolutie

MMD gaat een 32"-monitor met een 8k-resolutie uitbrengen onder de Philips-merknaam. Het bedrijf heeft nog geen verdere specificaties bekendgemaakt, maar zegt de monitor begin september tijdens de IFA-beurs te zullen tonen.

MMD noemt de 8k-monitor in een bericht over zijn aanwezigheid op de IFA-beurs. Ook toont de fabrikant een afbeelding van het scherm, dat dunne randen krijgt. Het is nog niet bekend welk paneel er in de 8k-monitor zit. Tot nu toe is Dell de enige fabrikant die een 8k-monitor van hetzelfde formaat heeft aangekondigd. Dat scherm werd tijdens de CES-beurs begin dit jaar gedemonstreerd.

De resolutie van de monitor is waarschijnlijk net als bij de variant van Dell 7680x4320 pixels. Dat is exact vier keer zoveel als de resolutie van 3840x2160 pixels die de meeste 4k-uhd-monitoren hebben. MMD maakt nog niet bekend wanneer het 8k-scherm uitkomt en wat het gaat kosten.

Verder belooft MMD andere nieuwe Philips-monitoren, waaronder een 4k-model van 31,5" met hdr-ondersteuning en een usb-c-aansluiting. Ook komt er een 31,5"-monitor met een resolutie van 2560x1440 pixels die bedoeld is voor weergave van het Adobe-rgb-kleurenbereik.

8k-monitor van MMD