Klacht aan FTC claimt dat Hotspot Shield-vpn gebruikers misleidt over privacy

Het Amerikaanse Center for Democracy & Technology heeft een klacht bij toezichthouder FTC ingediend over de vpn-dienst Hotspot Shield van AnchorFree. Volgens de klacht misleidt de dienst gebruikers ten aanzien van hun privacy.

De klacht, die maandag is ingediend en werd opgemerkt door Ars Technica, stelt dat de dienst claims maakt over beveiliging en privacy die worden weerlegd door zijn eigen privacybeleid. Zo claimt Hotspot Shield geen logs bij te houden en de anonimiteit van de gebruiker te waarborgen. Uit de privacyvoorwaarden blijkt na onderzoek door het CDT echter dat er wel degelijk logbestanden worden bijgehouden die verdergaan dan alleen het detecteren van technische problemen.

De dienst zou ip-adressen van gebruikers bijhouden, die het echter naar eigen zeggen niet in verbinding brengt met de webactiviteiten. Verder gaat het om de locatie en een unique device identifier van gebruikers. Ook al kunnen partners van Hotspot Shield gebruikers niet identificeren, omdat gebruik wordt gemaakt van gehashte of proxy-ip-adressen, claimt het CDT dat identificatie op basis van andere eigenschappen mogelijk is.

Daarnaast werkte de organisatie samen met de Carnegie Mellon- universiteit om de broncode van de Android-app te onderzoeken. Daaruit bleek dat de Hotspot Shield-app verschillende gevoelige gegevens prijsgeeft, zoals wifi-ssid, mac-adressen en imei-nummers. Verderop wijst het CDT op eerder onderzoek, waaruit bleek dat Hotspot Shield door middel van iframes javascript injecteert om gebruikers te volgen en advertenties te tonen. Ook zou de app internetverkeer omleiden naar partnerwebsites, waaronder advertentiebedrijven.

Het CDT wil dat de FTC een onderzoek uitvoert, omdat het van mening is dat de praktijken van de dienst misleidend en oneerlijk tegenover consumenten zijn. HotSpot Shield biedt zowel gratis als betaalde vpn-diensten aan. Hoeveel klanten de dienst heeft, is niet bekend. In de Play Store is te zien dat de Android-app tussen de vijftig en honderd miljoen keer is geïnstalleerd.