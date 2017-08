Brein schikt met Nederlander die logins verkocht voor streamingdiensten

Stichting Brein heeft een schikking van 10.000 euro getroffen met een 26-jarige man uit Zwolle, die op zijn website logins verkocht voor verschillende streamingdiensten. Hij haalde de data uit uitgelekte databases en verkocht de logins voor een fractie van de prijs van een abonnement.

Brein schrijft dat het 'enkele honderden' mensen die op de lijsten van de man voorkwamen, op de hoogte heeft gesteld, en hen heeft opgeroepen hun wachtwoorden aan te passen. Tim Kuik zegt tegen Tweakers: "We zijn zelf klant geworden bij de dienst en kwamen er al snel achter dat de verkochte logins toegang gaven tot de accounts van andere mensen. Daar was je dus in feite een tweede gebruiker. Vervolgens hebben we de eigenaar van de site achterhaald en zijn adres geverifieerd bij de gemeente."

Volgens de Brein-directeur ging de stichting vervolgens met de man in gesprek. Daaruit bleek dat hij de toegangsgegevens in handen kreeg door uitgelekte databases te doorzoeken en te proberen of de gegevens toegang gaven tot streamingdiensten voor films en muziek. Lukte dat, dan bood hij de gegevens op zijn site aan. Kuik stelt dat de schikking is getroffen voor de auteursrechtinbreuken, maar dat het OM zelf moet besluiten of de man wordt vervolgd voor computervredebreuk. Brein heeft geen contact gehad met het OM.

Gevraagd op welke manier hier sprake is van auteursrechtinbreuk, stelt Kuik: "Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Svensson-arrest van het EU-Hof dan staat daarin dat je mag linken naar auteursrechtelijk beschermde inhoud, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van het omzeilen van een paywall. In het huidige geval biedt de man in feite een manier aan om zo'n beperkingsmaatregel te omzeilen." Daarmee doelt hij erop dat de streamingdiensten een login hanteren om toegang te beperken tot personen die betalen.

Tweakers sprak met ict-jurist Arnoud Engelfriet over de aanpak van Brein. Hij zegt: "De Europese jurisprudentie over auteursrecht is heel breed. Wat Brein hier doet is het opzoeken van de grenzen van de wet, maar je kunt het niet zomaar wegschuiven als juridische onzin."