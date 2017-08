Dutch Filmworks vraagt toestemming voor opsporen torrentdownloaders

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin staat dat de toezichthouder van plan is om Dutch Filmworks toestemming te verlenen om illegale up- en downloaders op te sporen in torrentzwermen. Tot 25 augustus kunnen belanghebbenden commentaar leveren.

Het ontwerpbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is in juli gepubliceerd naar aanleiding van een melding door Dutch Filmworks. Uit het bijgevoegde protocol is op te maken dat het filmbedrijf van plan is om illegale downloaders op te sporen door torrentzwermen in de gaten te houden. Daarvoor heeft Dutch Filmworks enkele selectiecriteria opgesteld. Zo richt het bedrijf zich op populaire torrent indexers. Daarnaast wordt er alleen gekeken naar de Nederlandse ip-adressen van up- en downloaders van een titel van Dutch Filmworks.

Het in kaart brengen van de ip-adressen zal gebeuren door een gespecialiseerde derde partij. Het gaat daarbij om 'een onderneming gespecialiseerd in het leveren van realtime analyses van filesharing-netwerken'. Daarnaast moeten de bijbehorende naw-gegevens bij isp's opgevraagd worden. Dutch Filmworks tekent aan dat ze dat niet altijd vrijwillig doen en dat er daarom zo nodig gebruik zal worden gemaakt van een gerechtelijke procedure.

Daarop volgt een derde fase, waarin de onderneming acties kan treffen. Zo kan er een waarschuwing gestuurd worden, waarin wordt uitgelegd dat bij herhaalde inbreuken vervolgstappen genomen zullen worden genomen. Die kunnen bestaan uit het toesturen van een sommatiebrief met daarin een schikkingsvoorstel en een onthoudingsverklaring. Daarin kan ook een boeteclausule of een tegemoetkoming in de schade zijn opgenomen, aldus het protocol. Een andere mogelijkheid is het uitbrengen van een dagvaarding waarin een alleen een verbod of daarbovenop een kosten- en schadevergoeding gevraagd kan worden.

Dutch Filmworks geeft aan per geval te willen beoordelen welke stappen worden ondernomen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het voorstel van de onderneming bekeken en vindt dat er genoeg waarborgen aanwezig zijn om goedkeuring te verlenen. Dat gebeurde vorig jaar al met een soortgelijk systeem van stichting Brein. Dat richt zich echter op uploaders en niet op downloaders.

De aanvraag door Dutch Filmworks is het eerste teken dat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om illegale downloaders aan te spreken. Eind 2015 zei de onderneming dat er in 2016 zou worden begonnen met het sturen van schikkingsvoorstellen. Er was toen sprake van een bedrag van 150 euro. Sinds april 2014 geldt in Nederland een downloadverbod voor auteursrechtelijk beschermde content.

Het is onduidelijk of Dutch Filmworks meteen na goedkeuring van het besluit zal overgaan tot het identificeren van up- en downloaders. Tweakers heeft enkele vragen gesteld, maar Dutch Filmworks was niet in staat om direct te reageren.