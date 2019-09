Uitspraak in zaak Dutch FilmWorks en Ziggo is uitgesteld 'vanwege complexiteit'

Het gerechtshof in Arnhem zou dinsdag uitspraak doen in de zaak tussen Dutch FilmWorks en Ziggo, maar dat is uitgesteld tot uiterlijk 5 november. De filmdistributeur wil via de rechter adresgegevens van downloaders achterhalen om ze een 'schikking' te sturen.

Het gerechtshof liet aan NRC weten dat de uitspraak is uitgesteld 'mede vanwege de complexiteit van de zaak'. Wat de andere afwegingen zijn, is niet bekend. De uitspraak volgt uiterlijk op 5 november, maar het Hof zegt dat er 'hard aan gewerkt' wordt en te streven naar een eerdere datum.

Het gaat om de uitspraak in het hoger beroep dat Dutch FilmWorks aanspande tegen Ziggo, nadat de rechter in februari oordeelde dat de provider de adresgegevens van 377 vermeende downloaders niet aan DFW hoeft te overhandigen. Bij die eerdere uitspraak oordeelde de rechter dat er onduidelijkheden waren over de manier waarop DFW de personen achter de 377 ip-adressen ging benaderen. Het was niet duidelijk of de filmdistributeur de klanten daadwerkelijk als downloader zou aanmerken. Ook vond de rechter dat het Nederlandse filmbedrijf het schikkingsvoorstel niet voldoende had onderbouwd.

Eind 2017 kondigde DFW aan dat het Nederlandse downloaders van The Hitman's Bodyguard een schikkingsvoorstel van 150 euro ging sturen. De distributeur heeft met in samenwerking met het Duitse bedrijf Tecxpio en met toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens ip-adressen van downloaders achterhaald door torrents in de gaten te houden.

Om de downloaders een schikking te kunnen sturen moeten providers de naw-gegevens die bij de ip-adressen horen overhandigen. Nederlandse internetproviders werken daar vooralsnog niet aan mee en dus probeert DFW dat via de rechter af te dwingen.