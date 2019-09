Fraunhofer-instituut gaat met Duitse omroep WDR h266-codec testen

Het Fraunhofer-instituut en de Duitse publieke omroep WDR gaan in de komende maanden samen de h266- ofwel vvc-codec testen. Dat is de opvolger van h265, ofwel hevc. De nieuwe codec moet een databesparing van 50 procent opleveren.

Het Fraunhofer-instituut stelt dat een 4k-video van 90 minuten die in h265-codering 10GB groot is, met diezelfde kwaliteit kan worden opgeslagen in h266-formaat met een bestandsgrootte van 5GB. Het instituut gaat op de IFA-beurs in Berlijn deze week de nieuwe codec demonstreren in samenwerking met de Duitse publieke omroep. De twee partijen gaan de komende maanden meer tests uitvoeren, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt.

Er wordt al langer gewerkt aan de h266-standaard. Het Fraunhofer-instituut is één van de partijen die bijdraagt aan de ontwikkeling daarvan. Naar verwachting wordt de standaard in de zomer van 2020 definitief uitgebracht. In de loop van 2021 zouden de eerste consumentenapparaten op de markt moeten komen die de nieuwe codec ondersteunen. Fraunhofer en WDR hebben naar eigen zeggen al werkende prototypes.

Vvc staat voor Versatile Video Coding en wordt ontwikkeld door het Joint Video Experts Team van het MPEG-consortium en de ITU. Vcc wordt de opvolger van hevc, wat een afkorting is van High Efficiency Video Coding. De hevc-standaard bestaat sinds 2013.

De vvc- ofwel h266-codec gaat het opnemen tegen de av1-codec waar al veel bedrijven bij betrokken zijn. Av1 is bedacht door de in 2015 opgerichte Alliance for Open Media. Onder andere Netflix, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Mozilla en Samsung zijn onderdeel van die alliantie.