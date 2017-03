Door Arnoud Wokke, maandag 27 maart 2017 07:27, 40 reacties • Feedback

Filmstudio's gaan het binnenkort mogelijk maken om een film sneller te huren nadat hij in de bios is verschenen. De filmstudio's en bioscopen moeten er in de Verenigde Staten alleen nog uitkomen hoe lang na de release een film precies te huur moet zijn.

Filmstudio's mikken op enkele weken, maar het moet in elk geval binnen anderhalve maand zijn, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. De overeenkomst zal vermoedelijk in eerste instantie vermoedelijk alleen gelden in de Verenigde Staten, maar als dergelijke deals eenmaal bestaan, kan het zijn dat filmstudio's dat beleid ook in de Benelux doorvoeren.

De huur van de film moet dan wel hoog liggen, vinden de studio's. Gebruikers moeten tussen de 30 en 50 dollar afrekenen om de film te mogen kijken. Dat ligt gelijk aan de prijs van enkele bioscoopkaartjes bij elkaar. Het is onbekend of films ook eerder zouden moeten verschijnen op streamingdiensten als Netflix.

De filmstudio's overwegen de stap al langer en een overeenkomst zou nu dichtbij zijn. De regeling zou vanaf eind dit jaar in moeten gaan, met de release van films in de laatste maanden van het jaar. Door de stap willen de studio's meer geld verdienen aan de release van films.