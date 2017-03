Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 07:39, 23 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De Britse overheid noemt het onacceptabel dat inlichtingendiensten versleutelde chatgesprekken niet kan onderscheppen. De autoriteiten willen ervoor zorgen dat apps voor instant messaging 'geen veilige haven voor terroristen worden'.

De Home Secretary van Groot-Brittannië, Amber Rudd, gaat deze week om te tafel zitten met techbedrijven om onder andere onderwerpen met betrekking tot versleutelde communicatie aan te kaarten. "Vroeger konden mensen enveloppen openen met stoom of telefoons afluisteren om erachter te komen wat mensen deden, legaal, met gerechtelijke bevelen", aldus Rudd.

Ze deed haar uitspraken tegenover de BBC naar aanleiding van de aanslag van afgelopen woensdag door een Brit. De Britse autoriteiten hebben inmiddels twaalf arrestaties verricht met betrekking tot de aanslag, maar het niet kunnen afluisteren van chatverkeer zou het onderzoek belemmeren. De terrorist zou vlak voor zijn aanslag WhatsApp gebruikt hebben. "In deze situatie moeten we er zeker van zijn dat inlichtingendiensten de mogelijkheid hebben om in versleutelde WhatsApp-conversaties te kunnen."

Rudd kreeg bijval van Europol-topman Rob Wainwright. Niet duidelijk is wat de Britse autoriteiten precies eisen van de techbedrijven. Rudd gaat onder andere Apple-ceo Tim Cook vragen mee te denken aan oplossingen. WhatsApp verklaart mee te werken met de autoriteiten maar de implementatie van end-to-end-encryptie maakt dat de dienst zelf ook chats niet kan monitoren. Vorig jaar stelde de Britse overheid ook al dat encryptie 'verwijderbaar' zou moeten zijn.