'Britse overheid overweegt reclamecampagne met publieke stunts tegen encryptie'

De Britse overheid start naar verluidt binnenkort met een reclamecampagne tegen encryptie door techbedrijven zoals Meta. Daarvoor is een reclamebureau ingehuurd en er zouden 'publieke stunts' overwogen worden met als onderwerp de veiligheid van kinderen.

Documenten over de reclamecampagne tegen encryptie zijn ingezien door Rolling Stone. Volgens de site zou de Britse overheid ergens deze maand met de campagne willen starten. Het Britse Home Office heeft daarvoor M&C Saatchi ingehuurd. Naast reclame in de media heeft het bureau ook voorstellen gedaan voor stunts in de publieke ruimte die het publiek zouden moeten beïnvloeden.

Volgens een presentatie gaat de start van de campagne gepaard met de onthulling van een groot scherm in een publieke ruimte, met een teller die optelt naar 14 miljoen in een tijdsbestek van 24 uur. Dat getal verwijst naar het aantal 'potentiële zaken van uitbuiting' die volgens de overheid zou kunnen plaatsvinden als eind-tot-eindversleuteling wordt uitgebreid.

Voor een andere publiciteitsstunt zou er in de publieke ruimte een glazen gebouw worden opgezet, met daarin een volwassene en een kind die beiden bezig zijn op een smartphone. De volwassene zou af en toe 'bewust' naar het kind kijken. In de loop van de dag zal het 'privacyglas' van de constructie langzaam donker kleuren, waardoor buitenstaanders geen zicht meer hebben op de personen. Dat zou bij omstanders een ongemakkelijk gevoel moeten opleveren over wat er zich binnen de ruimte afspeelt. Daarmee wil de campagne een vergelijking maken van online communicatie die is afgeschermd.

Op een van de slides uit het voorstel zou staan dat een groot deel van het publiek nog nooit heeft gehoord van eind-tot-eindversleuteling en dat dit betekent dat mensen daar gemakkelijk over kunnen worden beïnvloed. Ook merkt die slide op dat de campagne niet zou mogen resulteren in een debat over privacy versus veiligheid.

Een woordvoerder van de Britse overheid bevestigt tegenover Rolling Stone dat het M&C Saatchi heeft ingeschakeld 'om de vele organisaties te verenigen die onze zorgen delen over de impact van eind-tot-eindversleuteling op de veiligheid van onze kinderen'. Het is niet bekend in hoeverre de voorstellen uit het document daadwerkelijk in uitvoering zullen worden gebracht.

Privacyorganisaties hebben volgens Rolling Stone al tegencampagnes gepland en noemen de campagne bangmakerij. De Britse overheid heeft zich de afgelopen jaren vaak kritisch geuit over de plannen van Meta, destijds Facebook, om eind-tot-eindencryptie in al zijn chatprogramma's standaard aan te zetten. Vooralsnog is dat alleen bij WhatsApp het geval.