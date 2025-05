Nederlandse overheid start voorlichtingscampagne rondom cybercrime-indicatoren

De Nederlandse Rijksoverheid begint een voorlichtingscampagne om burgers bewust te maken van phishing en andere vormen van cybercrime. De belangrijkste boodschap van de meerjarige 'Laat je niet interneppen'-campagne is dat ontvangers bij twijfel een bericht moeten negeren.

De campagne bestaat uit een toolkit met daarin materiaal dat door overheden, scholen en instanties zoals bibliotheken kan worden ingezet voor voorlichtingscampagnes. De campagne zelf heet Laat je niet interneppen en is opgezet door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

De voorlichtingscampagne is bedoeld om Nederlanders bewuster te maken van de risico's van cybercrime en specifieker over hoe ze dergelijke berichten kunnen spotten. In de voorlichting komen verschillende voorbeelden aan bod, zoals phishingmails of WhatsApp-berichten met zogenaamde vriend-in-noodfraude. Daarbij geeft de campagne voorbeelden waaraan ontvangers zo'n bericht kunnen herkennen. Het betreft vooral standaardadviezen rondom cybercrime, zoals: let op een dwingende toon van een bericht, en: controleer de afzender of link in een bericht. De hoofdboodschap van de campagne lijkt te zijn dat ontvangers van een bericht bij iedere twijfel het bericht moeten wegklikken.

Volgens de ministeries moet de campagne verscheidene jaren duren. De ministeries zeggen dat 'uit onderzoek blijkt dat Nederlanders behoefte hebben om meer te leren over hoe zij online oplichting kunnen herkennen en voorkomen'. De ministeries verwijzen naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat berekende dat in 2022 2,2 miljoen Nederlanders met cybercrime te maken kregen.