Overheidscampagne voor bewustwording van online veiligheid had weinig effect

De overheidscampagne Laat je niet interneppen heeft over het algemeen weinig effect gehad op de veiligheid van Nederlanders. Veel doelstellingen in de campagne zijn niet gehaald en veel respondenten hebben ongeveer dezelfde digitale vaardigheden als vóór de campagne.

Dat blijkt uit een evaluatie van de campagne. De campagne genaamd Laat je niet interneppen begon in 2023 en had als doel om burgers bewuster te maken van phishing en andere vormen van cybercrime. Eind 2024 werd de campagne vernieuwd. De campagne had twee belangrijke doelstellingen, waarvan tijdens de evaluatie nu blijkt dat die niet gehaald zijn.

Het ene doel was dat Nederlanders signalen van sociale engineering beter zouden moeten herkennen. Het andere was het verhogen van het vertrouwen om die signalen te herkennen. "De doelstelling dat meer mensen zich beter in staat voelen om de signalen en overtuigingstechnieken van sociale engineering te herkennen, is onveranderd", staat in de evaluatie.

Ook blijven respondenten op hetzelfde niveau bij de vraag of ze in staat zijn 'signalen en technieken te herkennen die kunnen duiden op online oplichting'. Verder hebben de meeste respondenten er gevoelsmatig veel vertrouwen in dat ze online oplichting herkennen en doen ze al veel om online oplichting tegen te gaan. Al die doelen zijn volgens de campagne onveranderd gebleven.

Er zitten wel een aantal verbeteringen in het gedrag van mensen. Zo is er een verhoogde intentie om te kijken naar bijvoorbeeld de afzender van een e-mail of het bellen van een bank bij een verdachte mail. Maar dat is slechts de intentie: "Het aantal mensen dat bij twijfel een controlecheck doet, is gelijk gebleven", staat ook in het rapport.

Over het algemeen zijn alle conclusies zo. De positiefste bijdragen in het rapport zijn dat de campagne beter wordt herkend dan de meeste overheidscampagnes. Ook werd de campagne positief gewaardeerd door respondenten. Die zeggen verder dat de waarschuwing om een afzender te dubbelchecken het beste bij hen aankwam.