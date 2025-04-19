Nederlands kabinet overweegt inzet AI om externe inhuur ict'ers terug te dringen

Het Nederlands kabinet kan besparen op de inhuur van extern ict-personeel door een deel van de werkzaamheden te vervangen door technologieën als AI. Dat adviseren onderzoekers in een rapport in opdracht van de overheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Judith Uitermark, laat in een Kamerbrief weten dat de uitgaven aan externe inhuur weer in lijn moeten komen met de Roemernorm. Die norm stelt dat externe inhuur maximaal tien procent van de totale uitgaven aan personeel mag beslaan. Momenteel zit de overheid daar ver boven. Vooral op het gebied van ict wordt er veel ingehuurd. Volgens de minister gaat het om 44 procent van de personele ict-uitgaven.

De overheid liet daarom onderzoeken hoe het kabinet de uitgaven aan externe inhuur kan verlagen. ABDTOPConsult adviseert in zijn onderzoek om vooral de externe inhuur van ict'ers terug te dringen. Onder meer de inzet van 'nieuwe technologieën' kan helpen om minder personeel nodig te hebben, stelt het onderzoeksbureau. "Door hergebruik van data en inzet van AI kunnen processen steeds beter en efficiënter worden ingezet. Sommige organisaties maken al gebruik van AI om sneller en betere antwoorden aan burgers te geven."

Minister Uitermark schrijft dat het in eerste instantie aan de individuele ministeries en hun uitvoeringsorganisaties is om te bepalen hoe de externe inhuur precies wordt teruggedrongen. Wel zegt ze in de gaten te blijven houden of er een reductie plaatsvindt. Indien dat niet gebeurt, kan er alsnog besloten worden om 'aanvullende maatregelen' te nemen.