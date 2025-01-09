Nederlandse kabinet spreekt met Nvidia en AMD over bouw van 'AI-faciliteit'

Het Nederlandse kabinet is in gesprek met Nvidia en AMD over de ambitie om een AI-faciliteit te bouwen. Minister Beljaarts van Economische Zaken spreekt beide bedrijven hierover tijdens een bezoek aan Silicon Valley tussen 6 en 9 januari.

De AI-faciliteit die Nederland ambieert bestaat uit een AI-supercomputer, die gericht is op de ontwikkeling en toepassing van AI. Voordat deze faciliteit gebouwd kan worden, moet eerst zeker zijn dat de vereiste kennis en hardware beschikbaar zijn, zegt Beljaarts op de website van de Rijksoverheid.

"Nvidia heeft de kennis en de hoogtechnologische apparatuur die nodig is voor het bouwen van een AI-faciliteit. Ook heeft Nvidia ervaring met het bouwen van AI-faciliteiten." Daarom wordt met het bedrijf gesproken over de levering van die hardware en ondersteuning met kennis bij het creëren van de vereiste infrastructuur.

De minister noemt het gesprek een 'cruciale stap', omdat er vanuit de hele wereld veel vraag is naar 'deze hoogtechnologische apparatuur' en de concurrentie hoog is. "Met resultaat: vandaag heeft Nederland samen met Nvidia een belangrijke stap gezet. Dit brengt de bouw van een Nederlandse AI-faciliteit een stuk dichterbij.” Beljaarts gaat ook met AMD in gesprek over de AI-faciliteit.