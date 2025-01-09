Cooler Master toont compacte Ncore 100 Air-case met ruimte voor tripleslot-gpu's

Cooler Master introduceert zijn Ncore 100 Air-behuizing. Het betreft een mini-ITX-case met een frame dat 'uitschuifbaar' is en ruimte heeft voor videokaarten met een tripleslotontwerp. De behuizing komt in het eerste kwartaal van dit jaar uit. De adviesprijs is niet bekend.

De Ncore 100 Air is een relatief compacte behuizing die standaard beschikt over een volume van 14,70 liter. Gebruikers kunnen dat echter uitbreiden tot 16,40 liter als ze meer ruimte nodig hebben, zo staat vermeld op de productpagina. Daarmee wordt de behuizing iets hoger. De Ncore 100 Air ondersteunt standaard videokaarten met een lengte van 336mm, maar in 'uitgebreide' toestand wordt dat opgerekt naar 356mm. De gpu's mogen maximaal drie slots innemen.

De behuizing lijkt hiermee een iets kleinere versie te zijn van de bestaande Ncore 100 Max. Die case heeft ruimte voor videokaarten van 3,9 slots en iets grotere volumes van 15,80 tot 17,54 liter. De nieuwe Air-variant wordt niet geleverd met een ingebouwde aio-waterkoeler en psu; de Max-versie had dat wel.

Het Air-model heeft verder een vergelijkbaar ontwerp. De twee gebogen zijpanelen zijn gemaakt van aluminium en bevatten perforaties voor de airflow. Aan de bovenkant zit een ventilator die dient als afvoer van de warme lucht. Aan de onderkant zitten twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een 3,5mm-jack. De case komt beschikbaar in zwarte en witte varianten.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 13:26 19

09-01-2025 • 13:26

19

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Cooler Master Ncore 100 Air

geen prijs bekend

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Reacties (19)

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sapphire 9 januari 2025 13:38
Mooie marketing foto's weer, een tower midden op een tafel zonder kabels en een gebruiker in een enorm oncomfotabele en onergonomische houding :+

Sorry dat was het eerste wat me direct opviel.

Mooie verticale behuizing maar ik mis wel een beetje de casefans. Ja er zit er één bovenin maar met één fan is wat karrig om 300+ watt (dat is tegenwoordig vrij laag met de RTX5000 serie en een beetje moderne CPU :+ ).
Kjoe_Ljan @sapphire9 januari 2025 13:50
Een gebruiker die bovendien aan het browsen is naar een nieuwe kast. :+
Zwatelaar @sapphire9 januari 2025 20:53
Mooie marketing foto's weer, een tower midden op een tafel zonder kabels

Klinkt een beetje jaloers op het mooie kabelmanagement :+
sapphire @Zwatelaar9 januari 2025 22:02
Eerder onmogelijk en onrealistisch kabelmanagement ;)
Orogima @sapphire10 januari 2025 13:45
300 watt is echt wel haalbaar in dit soort case. Hij zal warmer zijn dan in een full of mid tower case. Maar het zou me verbazen als je thermal throttling hebt bij normaal gebruik.
sapphire @Orogima10 januari 2025 14:03
Ik heb zelf een ITX behuizing en 300watt is tegenwoordig niks tegenwoordig.

Mijn getunde 3070 gebruikt 200~220watt en mijn 7800x3d in game 40~50 watt en dat is goed te koelen. Nou heb ik wel 2x120mm fans die lucht voor de GPU heatsink zuigen en direct naar buiten blazen. Op de CPU een Noctua C14 met een push-pull met 2x120mm fans die ook direct naar buiten blazen.
Dan nog een losse 120mm die de restwarmte naar buiten blaast.

Nou is tegenwoordig 300watt voor een midrange GPU al niets bijzonders en 100watt voor een CPU ook niet dus dan zit je al op 400watt.
De GPU zit in deze Coolermaster case idealiter zo dicht mogelijk op het zijpaneel (leuk voor je turbulentie geluid) om koele lucht aan te zuigen. Die opgewarmde lucht dumpt de videokaart direct in de case.
Geen idee wat er op de CPU zou passen maar die zit lekker warme lucht mee te happen. Alles afvoeren met 1 fan kan maar optimaal is anders, je onderdelen kunnen zomaar een stuk minder ver boosten hierdoor.
Orogima @sapphire10 januari 2025 15:42
Met mijn 300 watt had ik het maar enkel over een GPU.
Ik zie het niet direct als groot probleem. De cpu en gpu zitten in 2 aparte chambers en de exhaust fan trekt lucht uit beide.
Ik zie nu wel dat de gpu exhaust onderaan zit en volledig in de case zit. De lucht die normaal rechtstreeks naar buiten gaat, zal zo blijven hangen in de case. En zal zelf terug naar boven worden gezogen door de gpu terug. Je hebt gelijk. Deze case zal echt zeer slechte koeling capacity geven. Toch zeker de GPU.
De Vliegmieren 9 januari 2025 14:06
14.7 liter heet nu 'compact' ? Moet niet gekker worden.

Je kan al micro-atx kasten vinden onder de 10L, en mini-itx vanaf een liter of 2.
CAPSLOCK2000 @De Vliegmieren9 januari 2025 14:58
14.7 liter heet nu 'compact' ? Moet niet gekker worden.

Je kan al micro-atx kasten vinden onder de 10L, en mini-itx vanaf een liter of 2.
Alles is relatief.
Het vloeroppervlak van deze kast is heel klein, als dat je beperking is dan is dit wel een leuke oplossing.
watercoolertje 9 januari 2025 13:42
Vind zwart wat kleur betreft wel mooier maar de kappen lijken daar helemaal niet goed/symmetrisch af te sluiten itt de witte...
DennisDeMennis @watercoolertje9 januari 2025 21:59
Dat komt dus doordat hij ‘uitschuifbaar’ is.
Beide kleuren kunnen zowel ingeschoven (zoals de witte op de foto) of uitgeschoven (zoals de zwarte op de foto) geconfigureerd worden.
Hij schuift maar in 1 richting uit, dus dan is hij niet meer symmetrisch.
watercoolertje @DennisDeMennis10 januari 2025 08:45
Dat komt dus doordat hij ‘uitschuifbaar’ is.
Volgens het artikel is hij uitschuifbaar in hoogte, terwijl het (imo) gebrek aan symmetrie juist aan de zijkant (rechts van de aanknop) zie.
DennisDeMennis @watercoolertje10 januari 2025 09:55
Nee hij is juist in de breedte uitschuifbaar.
De hoogteverstelling is alleen voor de videokaart door de ‘bracket’ daarvan naar beneden te schuiven.
Onderin de kast is er een open ruimte om je videokabels doorheen te lussen en een 90° bocht te maken, deze ruimte wordt dan kleiner als je een langere videokaart wilt.
Dit werkt hetzelfde als bij de ncore 100 Max die al bestaat.
In het artikel staat een link naar BusinessWire waar de afmetingen staan in zowel de normale stand als de uitgeschoven stand. De 449 is de hoogte die bij beide hetzelfde is.
Het verschil tussen de Max en de Air lijkt te zijn dat je bij de air de dikte van de videokaart ook op kunt offeren om een hogere luchtkoeler aan de moederbord-kant te kunnen plaatsen.

[Reactie gewijzigd door DennisDeMennis op 10 januari 2025 10:02]

CAPSLOCK2000 9 januari 2025 15:02
Prima ontwerp, het doet me aan een schoorsteen denken.
Dat lijkt me wel een goed ontwerp voor een kast die, net als een schoorsteen, warm lucht moet afvoeren. Ik heb al jaren kasten met ventilatorroosters aan de bovenkant maar die zijn vooral secundair, bv voor waterkoelingsradiatoren, de primaire luchstroom blijft horizontaal. Wat dat betreft is het jammer dat de BTX (iirc) form-factor het niet heeft gehaald.
fuqua 9 januari 2025 13:31
Hoe zit dat met de stof ontwikkeling in zulke kasten? Blijft het stofvrij?
watercoolertje @fuqua9 januari 2025 13:38
Hangt van je huis(dieren) af, als er stof rondvliegt zuigt deze het zo uit de lucht net als elke ventilator die lucht aanzuigt.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 13:39]

sworpie @fuqua9 januari 2025 13:52
Ik gebruik een NZXT H1 v2, bouwt zeker niet veel stof op.
NeverSettle @fuqua9 januari 2025 14:00
Het ziet er naar uit dat alle zijpanelen een stoffilter hebben. Wanneer je lichte positieve luchtdruk heb in de behuizing, dan valt het stof wel mee (geldt voor alle PC behuizingen). Bij negatieve luchtdruk wordt er stof in alle kieren van de behuizing ingezogen.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 9 januari 2025 14:00]

Juniorvr 10 januari 2025 09:17
Dit soort kasten doen me altijd denken aan de Xbox Series X. Handig voor als je weinig ruimte hebt op of rond je bureau

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