Cooler Master toont compacte Ncore 100 Air-case met ruimte voor tripleslot-gpu's

Cooler Master introduceert zijn Ncore 100 Air-behuizing. Het betreft een mini-ITX-case met een frame dat 'uitschuifbaar' is en ruimte heeft voor videokaarten met een tripleslotontwerp. De behuizing komt in het eerste kwartaal van dit jaar uit. De adviesprijs is niet bekend.

De Ncore 100 Air is een relatief compacte behuizing die standaard beschikt over een volume van 14,70 liter. Gebruikers kunnen dat echter uitbreiden tot 16,40 liter als ze meer ruimte nodig hebben, zo staat vermeld op de productpagina. Daarmee wordt de behuizing iets hoger. De Ncore 100 Air ondersteunt standaard videokaarten met een lengte van 336mm, maar in 'uitgebreide' toestand wordt dat opgerekt naar 356mm. De gpu's mogen maximaal drie slots innemen.

De behuizing lijkt hiermee een iets kleinere versie te zijn van de bestaande Ncore 100 Max. Die case heeft ruimte voor videokaarten van 3,9 slots en iets grotere volumes van 15,80 tot 17,54 liter. De nieuwe Air-variant wordt niet geleverd met een ingebouwde aio-waterkoeler en psu; de Max-versie had dat wel.

Het Air-model heeft verder een vergelijkbaar ontwerp. De twee gebogen zijpanelen zijn gemaakt van aluminium en bevatten perforaties voor de airflow. Aan de bovenkant zit een ventilator die dient als afvoer van de warme lucht. Aan de onderkant zitten twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een 3,5mm-jack. De case komt beschikbaar in zwarte en witte varianten.