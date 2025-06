Cooler Master deelt adviesprijzen nieuwe aio-waterkoeler, voeding en cpu-koelers

Cooler Master kondigt de adviesprijzen van verschillende eerder aangekondigde componenten aan, waaronder voor de nieuwe niet-modulaire MWE Gold V3-psu, MasterLiquid Core II-waterkoelers en meerdere Hyper-cpu-koelers.

Zo krijgt de niet-modulaire MWE Gold V3 ATX 3.1-voeding met 80 PLUS Gold-certificaat een vanafprijs van 75 euro voor de 550W-variant. De 650W-variant kost 10 euro meer, de 750W-versie kost 20 euro extra en het topmodel van 850W krijgt een 30 euro hogere adviesprijs, ofwel 105 euro.

Daarnaast kondigt Cooler Master de prijzen van uiteenlopende cpu-koelers aan. De eerder onthulde MasterLiquid Core II-serie met een 240mm-radiator kost zowel in het wit als in het zwart 85 euro. De 360mm-versie heeft een adviesprijs van 100 euro. Het bedrijf belooft een maximale geluidsproductie van 30dB(A) van de pomp en fans. Alle varianten uit de reeks beschikken over ARGB-verlichting en een 'infinity mirror'-lichteffect op het cpu-blok.

De 'reguliere' cpu-koelers Hyper 212 PRO, Hyper 411 Nano en Hyper 612 Apex kosten respectievelijk 20, 29 en 70 euro. Het laatstgenoemde topmodel ondersteunt heeft een geluidsproductie van maximaal 30dB(A) en produceert een luchtstroom van 127,1m³/h.

Van links naar rechts: Cooler Master Hyper 212 PRO, Hyper 411 Nano en Hyper 612 Apex