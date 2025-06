Cooler Master toont omkeerbare behuizing met gebogen glazen paneel en BTF-cases

Cooler Master heeft een aantal nieuwe behuizingen getoond met een gebogen glazen voorpaneel. De NCore 600 en de Prestige-variant kunnen ook ondersteboven worden geplaatst. Ook toont het bedrijf een kast die 'kabelloze' connectorconcepten ondersteunen.

Tweakers zag de kasten op de Computex-beurs. Het gaat om twee nieuwe behuizingen in de NCore-serie. Cooler Master toonde op de beurs de NCore 600 en de NCore 600 Prestige. Dat zijn midtowerbehuizingen met gehard glas. Bij het standaardmodel zit er een gebogen paneel van metaal aan de voorkant van de kast. Bij het Prestige-model is ook die voorkant van glas, inclusief de kromming, zodat het apparaat eruit ziet alsof het volledig van glas is. Opvallend aan die behuizingen is dat de kasten ook inverted kunnen werken door ze ondersteboven te zetten. Gebruikers hoeven daarvoor alleen de pootjes aan de onderkant te zetten. Het apparaat heeft een aluminium afwerking die in het Prestige-model van goudaccenten is voorzien.

Cooler Master toonde op de beurs ook twee prototypes van kasten die compatibel zijn met ASUS 'kabelloze' BTF-apparatuur, waarbij de kabels aan de achterkant van de behuizing worden weggewerkt. De NR200P Max V2 BTF heeft een wat apart ontwerp waarbij de gpu in een apart slot aan de zijkant kan worden verwerkt zodat gebruikers die ook kunnen zien zitten. Het tweede prototype, de BTF GPU Concept Case, heeft hetzelfde idee als de NR200P met een uitwendig zichtbare gpu, maar de behuizing is een stuk dunner en heeft een volume van 7 liter.

Beide van die laatste twee behuizingen hebben een ingebouwde 16-pinconnector voor RTX 4090-kaarten met BTF-concept, maar voor gebruikers die een andere kaart hebben, werkt Cooler Master aan een adapter. Daarmee kunnen die gebruikers hun kaart alsnog aansluiten als die niet compatibel is met de bestaande 12Vhpwr-connector.