Drop gaat op termijn toetsenbord- en audiospullen verkopen vanuit EU

Drop is van plan om weer audio- en toetsenbordspullen vanuit de EU te gaan verkopen. Dat vertelt het bedrijf aan Tweakers tijdens de Computex-beurs. Momenteel worden de producten alleen verkocht vanuit de VS, waardoor klanten in de EU extra inklaringskosten moeten betalen.

Een medewerker van Drop zegt tegen Tweakers dat het specifiek toetsenborden- en audioproducten direct gaat verkopen in Europa. Andere producten die het bedrijf verkoopt, blijven verscheept worden vanuit de Verenigde Staten. Het bedrijf kan dat doen via het distributienetwerk van Corsair, dat Drop vorig jaar heeft overgenomen. Drop, dat vroeger ook wel bekendstond als Massdrop, kon nog geen exacte tijdlijn geven voor wanneer het precies gaat beginnen met de verkoop van producten vanuit de EU.