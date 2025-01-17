Montech onthult Heritage-mATX-behuizingen met leer en metaal

Montech kondigt de Heritage-mATX-behuizing aan, een kast van glas en 'eco-leather'. Naast de reguliere varianten in zwart en wit komen er Pro-uitvoeringen met voorgeïnstalleerde argb-fans en een hoofdtelefoonhouder. De behuizing is binnenkort beschikbaar in de VS vanaf 90 dollar.

De Heritage meet 480x235x368mm. Met uitzonderingMontech Heritage van het glazen zijpaneel heeft Montech overal mesh aangebracht. De linker- en rechterzijkant zijn voor een groot deel bedekt 'eco-leather', al wijdt de fabrikant niet uit over wat dit precies betekent. Bovenop zit een handvat in leer, dat volgens Montech een gewicht van 40 kilo aankan.

Qua interne componenten kan de kast overweg met moederborden van het mATX- of mini-ITX-formaat. Processorkoelers hebben maximum toegestane hoogte van 170mm, gevolgd door een lengte van 400mm voor grafische kaarten en 165mm voor ATX- of SFX-voedingen. Montech verwijst naar de achterzijde van het frontpaneel voor het plaatsen van de psu. De installatiemogelijkheden voor opslag bestaan uit maximaal twee 2,5"-ssd's en één 3,5"-hdd.

De kast bevat montagepunten voor negen 120mm-fans: drie bovenaan en onderaan, gevolgd door eentje achterop en twee naast het moederbordtray. De Heritage Pro komt met drie Reverse GF120 ARGB-fans onderaan en nog een extra exemplaar aan de achterkant. Voor waterkoeling past er bovenaan in de kast maximaal een 360mm-model en een 120mm-exemplaar aan de achterkant.

De connectiviteit zit onderaan aan de voorkant en bestaat naast een power- en resetknop uit een hoofdtelefoonaansluiting, twee USB Type-A-poorten van 5Gbit/s en een enkele Type-C-stekker van 20Gbit/s. Overigens voorziet Montech een magnetisch verwijderbare stoffilter die de onderkant bedekt.

De Heritage-kasten zijn vanaf 18 januari beschikbaar, in ieder geval in de VS. De gewone Heritage kost 90 dollar, de Pro-editie kost 110 dollar. Montech noemt geen prijzen of beschikbaarheid voor onze regio. Omgerekend is dat ongeveer 105 en 130 euro.

Montech Heritage

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 17-01-2025 14:23 29

17-01-2025 • 14:23

29

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Reacties (29)

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Indentical 17 januari 2025 14:47
Leuk ontwerp, ik kijk uit naar de video reviews.

Op de website van de Heritage staat uitgebeeld hoe de PSU opstelling is, en deze zit aan de voorkant van de behuizing waar je normaliter een ventilator zou verwachten. Dus ik ben heel benieuwd hoe de airflow geregeld is omdat je dan de 3 ventilatoren die je aan de boven kan kan monteren als exhaust in stelt. Er is natuurlijk wel ruimte boven en onder de PSU wanneer deze is gemonteerd maar het is voor mij niet zeker of dit genoeg is.

De website van de fabrikant, voor heb die het niet vonden in het artikel:
Als je wat naar beneden scrolt zie je de afbeelding waar ik aan refereerde.
https://www.montechpc.com/heritage

Edit: besite veranderd in website (Woorden zijn moeilijk :'( )

[Reactie gewijzigd door Indentical op 17 januari 2025 16:44]

Pat-Juh @Indentical17 januari 2025 15:30
De case lijkt in grove lijnen op een Lian Li DAN A3 mATX case (deze heb ik zelf). Enkel luxer uitgevoerd en enkele kleine wijzigingen in opties (zoals 3x120mm ipv 3x120mm of 2x140mm fans) en het niet kunnen monteren van een sidemount radiator. Ik verwacht veel leuke builds in zo'n kast en dat dit een populaire keuze kan zijn.

De A3 is voor de prijs een geweldige kast en voor enkele tientjes meer heb je de luxere versie met houtenfrontje. Voor nog enkele meer dan deze met (nep)leer en een glazen paneel. Keuzes zat in mATX land :).
Indentical @Pat-Juh17 januari 2025 16:50
AH! Goede toevoeging, daar ga ik zeker dan naar kijken. toen ik mij mATX kast aan het uitzoeken was wilde ik het tussen formaat, zoals de Meshify C Mini die ik heb omdat ik al een nieuwe voeding had gekocht en wel een ATX voeding wilde gebruiken, ik had tergelijk een CPU upgrade gedaan.

Maar... met de aankondiging van de RTX 50 Serie is dus gebleken dat "Groot" de nieuwe standaard is en de meeste RTX 50 Series kaarten dus niet meer in mijn kast past vanwegen de lengte. Tenzij ik een SFF gekenmerkte kaart koop.

maar.. nu valt mijn oog op de MSI RTX 5080 Inspire en die is kleiner dan mijn EVGA RTX 3080 FTW3 wat ik ergens wel grappig vind gezien hoe enorm de andere RTX 5080 kaarten zijn.
Pat-Juh @Indentical18 januari 2025 09:59
Mijn 7900XT (oem design) heeft meer dan zat ruimte en is rond de 270mm lang en 2.5/3slots.

Enkel rekening houden met of je 16x slot op de eerste of tweede positie zit op je mobo. Bij zit het op de tweede en dan komt een 3x slot kaart wel dichtbij de onderzijde van de case. Eventueel in combinatie met veel aansluitingen (frontpaneel, audio, data, o.i.d.) kan dit krap zijn. Er is wel voldoende ademruimte dankzij de mesh :)
barrymossel @Indentical19 januari 2025 10:08
Kijk inderdaad de eens naar airflow videos van de Lian Li A3 op YouTube. Lijkt juist in de meeste gevallen erg goed te gaan. Intake onderin, exhaust achter en boven.
ArawnofAnnwn 17 januari 2025 17:36
"De linker- en rechterzijkant zijn voor een groot deel bedekt 'eco-leather', al wijdt de fabrikant niet uit over wat dit precies betekent."

Plastic. Gewoon plastic.

Er zijn best wat termen voor leer en leerachtige materialen. Genuine leather is een bekende. Dat is de slechtste kwaliteit leer. Dan heb je nog PU/vegan/eco leer, dat is gewoon plastic. Tussen genuine en eco leer in heb je nog bonded leather. Dat is net zo iets als spaanplaat hout noemen. Vergelijkebare constructie. Versnipperd leer met plastic leer en een soepele epoxy. Bycast leather heb je ook, dan heb je "echt leer" met een toplaag van plastic. Voor goedkope schonenen enzo. Laatste bekende is patent leer. Dat is een plastic leer met een verflaag er overheen voor een glanzend resultaat.

Morgen verzinnen ze weer nieuwe termen als mensen begrijpen wat de huidige termen betekenen.
brutus0 17 januari 2025 14:26
Mooi met dat eco lether is volgens mij een van de weinige met lether.
ziet er ook wel catchy uit, is wel handig voor een media pc in de woonkamer want hij past wel in veel interieurs.
koboy @brutus017 januari 2025 16:04
Eco leather is geen leer, maar (gerecycled) kunststof. Vroeger noemden we dat skai leer.
Jarenlang uit de gratie geweest vanwege een slecht imago is het nu op de weg terug als goedkoper alternatief voor leer waar je een duurzaamheids sausje aan kunt geven door gebruik te maken van de gerecyclede variant.
latka @brutus017 januari 2025 14:29
In de huiskamer gewoon ouderwetse 43cm audio componenten en daar bovenop een understated PC is toch meer wat ik zoek dan zo'n ding. Maar ieder zijn smaak.
sjettepetJR. @latka18 januari 2025 23:33
Hier ben ik het mee eens. Leer/nepleer klinkt misschien wel classy, maar het ontwerp van deze kasten is op geen enkele manier minder schreeuwerig dan menig game-pc.

Een kleine, mooi afgewerkte behuizing van dik aluminium met wellicht wat stof bij de ventilatie past veel beter in de woonkamer.
GrandDynamo 17 januari 2025 14:29
Op de tweede foto zie ik een koptelefoon die hangt aan de zijkant van de kast. Beschadigt dat op den duur niet het raampje?
Michael Smit @GrandDynamo18 januari 2025 13:32
Het is gehard glas en de meeste koptelefoons hebben geen scherpe randen van metaal maar meerendeel is plastic. Lijkt mij dus dat dit geen kwaad kan.
Zyphlan 17 januari 2025 14:38
Mooie kast, ik vind het wel wat hebben. De prijs valt me ook nog mee.
Cheezus 17 januari 2025 14:55
Leuk dat er steeds meer kasten komen die een beetje bij een interieur passen. Deze is niet helemaal mijn smaak maar in ieder geval stukken beter te pruimen dan die schreeuwerige 'gamer' hardware.
Michael Smit 18 januari 2025 13:35
Aantal systemen gebouwd met montech kasten. Ben erg tevreden over hun prijs/kwaliteit verhouding. Ga deze ook uitproberen met een build want de prijs is goed genoeg om het te proberen.
Marc H 17 januari 2025 14:49
Dat wil je toch niet op je bureau willen hebben staan? Al kreeg ik geld toe.

Smaken verschillen, maar dit kwalificeert zich bij mij als meest wanstaltige computerkast van 2025.
sus @Marc H17 januari 2025 18:28
Dit staat dan ook niet “op je bureau”, maar is onderdeel van je interieur. Zoals de fractal north ook bij verl mensen in de woonkamer staat vanwege z’n houten front.

Jij bent duidelijk niet de doelgroep, maar een hele grote groep consumenten zal jouw PC een wanstaltig ding vinden.
Armselig @sus17 januari 2025 20:12
Zo jammer, je reactie was prima en toch begon je aan je tweede zin, je moest per se nog een trap na geven...

Edit: Sorry, derde zin.

[Reactie gewijzigd door Armselig op 19 januari 2025 00:55]

unilythe @Marc H18 januari 2025 10:28
Vind em juist best mooi
preske @Marc H17 januari 2025 16:51
En 2025 is amper 3 weken bezig.
Kazu 17 januari 2025 15:04
Grappig om te zien hoe de reacties hier duidelijk zwart/wit zijn. Over smaak valt niet te twisten :+
Guneyd 17 januari 2025 15:41
Persoonlijk vind ik dit echt lelijk. Alsof je een handtasje als een case hebt :P.

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