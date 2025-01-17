Montech onthult Heritage-mATX-behuizingen met leer en metaal

Montech kondigt de Heritage-mATX-behuizing aan, een kast van glas en 'eco-leather'. Naast de reguliere varianten in zwart en wit komen er Pro-uitvoeringen met voorgeïnstalleerde argb-fans en een hoofdtelefoonhouder. De behuizing is binnenkort beschikbaar in de VS vanaf 90 dollar.

De Heritage meet 480x235x368mm. Met uitzondering van het glazen zijpaneel heeft Montech overal mesh aangebracht. De linker- en rechterzijkant zijn voor een groot deel bedekt 'eco-leather', al wijdt de fabrikant niet uit over wat dit precies betekent. Bovenop zit een handvat in leer, dat volgens Montech een gewicht van 40 kilo aankan.

Qua interne componenten kan de kast overweg met moederborden van het mATX- of mini-ITX-formaat. Processorkoelers hebben maximum toegestane hoogte van 170mm, gevolgd door een lengte van 400mm voor grafische kaarten en 165mm voor ATX- of SFX-voedingen. Montech verwijst naar de achterzijde van het frontpaneel voor het plaatsen van de psu. De installatiemogelijkheden voor opslag bestaan uit maximaal twee 2,5"-ssd's en één 3,5"-hdd.

De kast bevat montagepunten voor negen 120mm-fans: drie bovenaan en onderaan, gevolgd door eentje achterop en twee naast het moederbordtray. De Heritage Pro komt met drie Reverse GF120 ARGB-fans onderaan en nog een extra exemplaar aan de achterkant. Voor waterkoeling past er bovenaan in de kast maximaal een 360mm-model en een 120mm-exemplaar aan de achterkant.

De connectiviteit zit onderaan aan de voorkant en bestaat naast een power- en resetknop uit een hoofdtelefoonaansluiting, twee USB Type-A-poorten van 5Gbit/s en een enkele Type-C-stekker van 20Gbit/s. Overigens voorziet Montech een magnetisch verwijderbare stoffilter die de onderkant bedekt.

De Heritage-kasten zijn vanaf 18 januari beschikbaar, in ieder geval in de VS. De gewone Heritage kost 90 dollar, de Pro-editie kost 110 dollar. Montech noemt geen prijzen of beschikbaarheid voor onze regio. Omgerekend is dat ongeveer 105 en 130 euro.