Lian Li rust Lancool 207-midtower uit met 6”-lcd-scherm

Lian Li introduceert de Lancool 207 Digital. Deze ATX-kast onderscheidt zich van de reguliere Lancool 207 door het 6”-display dat onderin langs de voorkant is ingebouwd. De Digital-versie heeft ook twee voorgeïnstalleerde zwarte ventilators, in plaats van ARGB-versies.

Het 6”-lcd-paneel van de Lancool 207 Digital heeft eeLian Li Lancool 207 Digitaln resolutie van 720x1600, een 60Hz-refreshrate en een doorsnee helderheid van 500 cd/m². Het scherm is aan te sturen via Lian Li’s L-Connect 3-software en kan achtergronden of systeeminformatie weergeven van componenten zoals de processor, videokaart en fans. Het display is ook in te zetten als secundaire monitor via USB en kan de tijd en datum weergeven als het systeem is uitgeschakeld.

De overige specificaties van de Lancool 207 Digital komen overeen met de bestaande Lancool 207. De midtower meet 455,6x219x456mm en heeft een volume van 45,5 liter. Dat is vrij compact voor een ATX-kast, wat mogelijk is door de verlaagde psu-shroud onder het moederbord. Gebruikers dienen de voeding langs de voorkant in de kast te installeren en aan te sluiten via de meegeleverde verlengkabel. De psu mag maximaal 160mm lang zijn, inclusief kabels.

Wat de koeling betreft komt de Lancool 207 Digital eveneens met vier voorgeïnstalleerde fans: tweemaal 120mm boven op de psu-shroud en nog eens twee 140mm-ventilators achter het meshfrontpaneel. In tegenstelling tot de gewone Lancool 207 zijn laatstgenoemden zwart en bevatten ze geen ARGB-verlichting.

Lian Li levert de Lancool 207 Digital alleen in het zwart; de witte editie van de niet-Digital ontbreekt. De fabrikant noemt een adviesprijs van 109,99 dollar. Omgerekend naar euro en inclusief btw is dat 117 euro. De reguliere Lancool 207 is momenteel verkrijgbaar vanaf ongeveer 90 euro.

Lian Li Lancool 207 Digital Display

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 18-04-2025 21:24 43

18-04-2025 • 21:24

43

Lees meer

Lian Li Lancool 207

vanaf € 77,55

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Lian Li Lancool 4-behuizing heeft glazen frontpaneel met ventilatorgaten
Lian Li Lancool 4-behuizing heeft glazen frontpaneel met ventilatorgaten Nieuws van 6 juni 2026
Cooler Master onthult compacte NR200P V3-behuizing met nadruk op gpu-koeling
Cooler Master onthult compacte NR200P V3-behuizing met nadruk op gpu-koeling Nieuws van 27 juni 2025
Lian Li toont kasten met fans in glazen frontpaneel en 'volledig draadloze' fans
Lian Li toont kasten met fans in glazen frontpaneel en 'volledig draadloze' fans Nieuws van 23 mei 2025
Lian Li brengt Lancool 217-behuizing met houten accent en 170mm-fans uit in VS
Lian Li brengt Lancool 217-behuizing met houten accent en 170mm-fans uit in VS Nieuws van 2 mei 2025
DX- en LX-versies van Be quiet Pure Base 501 hebben betere airflow en meer fans
DX- en LX-versies van Be quiet Pure Base 501 hebben betere airflow en meer fans Nieuws van 26 februari 2025
Montech onthult Heritage-mATX-behuizingen met leer en metaal
Montech onthult Heritage-mATX-behuizingen met leer en metaal Nieuws van 17 januari 2025
Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant
Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant Nieuws van 10 januari 2025
InWin toont Prism-case met zijkant van spiegelglas en adviesprijs van 130 dollar
InWin toont Prism-case met zijkant van spiegelglas en adviesprijs van 130 dollar Nieuws van 10 januari 2025
Cooler Master toont compacte Ncore 100 Air-case met ruimte voor tripleslot-gpu's
Cooler Master toont compacte Ncore 100 Air-case met ruimte voor tripleslot-gpu's Nieuws van 9 januari 2025
XPG Invader X Pro-case krijgt toch geen krom glaspaneel van zij- naar bovenkant
XPG Invader X Pro-case krijgt toch geen krom glaspaneel van zij- naar bovenkant Nieuws van 8 januari 2025
MSI toont Project Zero X-concept-pc met verborgen PCIe-slot en moederbord-i/o
MSI toont Project Zero X-concept-pc met verborgen PCIe-slot en moederbord-i/o Nieuws van 8 januari 2025
XPG toont ITX-torenbehuizing met panelen die aan alle zijden los kunnen
XPG toont ITX-torenbehuizing met panelen die aan alle zijden los kunnen Nieuws van 8 januari 2025
Corsair komt met modulaire variant van 4000D-behuizing en nieuwe 5000T-case
Corsair komt met modulaire variant van 4000D-behuizing en nieuwe 5000T-case Nieuws van 7 januari 2025
Meer producten en artikelen
Behuizingen Lian Li Display

Reacties (43)

-Moderatie-faq
43
43
22
0
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
hbvdh 18 april 2025 21:35
Ik hoop dat de kast toch beter koelprestaties heeft dan het plaatje doet suggeren. CPU 78c GPU 97c pff
Olaf van der Spek @hbvdh18 april 2025 21:42
Gezien de up- en download stats ga ik er vanuit dat de data fictief is.
De 207 is een van de betere cases qua koeling.
hbvdh @Olaf van der Spek18 april 2025 21:49
Ik weet dat de 207 een goed kast is qwa koeling. Gaat mij om het plaatje wat blijkbaar door Lancool verspreid wordt. Ik zou dat plaatje met die waardes niet in mijn promotie matriaal stoppen. 97c voor een gpu is echt heel pittig. :)
Vlizzjeffrey @hbvdh19 april 2025 00:07
Vind het ook een bijzondere keuze, niet echt goede promotie zou je denken, 97c voor de GPU is niet best.
JWL92 @hbvdh18 april 2025 23:34
YouTube: Lian Li Lancool 207 Airflow Case Review | Cable Management, Build Qu...
svideo 18 april 2025 21:50
Van oled zou ik het kunnen accepteren. Maar lcd? Nee!
Ik mag toch hopen dat de backligth uit kan!
Damic @svideo18 april 2025 22:18
Ja scherm uittrekken :D
WillySis @svideo19 april 2025 00:18
Met dit soort statische gegevens gaat Oled best snel inbranden. LCD is dan beter geschikt.
svideo @WillySis19 april 2025 05:05
Nou en. Een scherm wat staat te bleeden wil je gewoon niet meer. Dat was leuk in de 90ies. Nu beschamend!
jimzz @svideo19 april 2025 14:08
Want OLED is gemeengoed? Naar mijn weten zijn de meeste schermen nog altijd LCD's en daar zijn hele goede redenen voor. Het is niet voor niets dat OLED monitoren nog niet zo heel lang op de markt zijn en dat er daarin ook niet zo heel veel keuze is t.o.v. LCD varianten.

Dat het minder mooi is ben ik uiteraard met je eens, maar een pc kast gaat normaal gesproken langer mee dan een jaar of 5/10. OLEDs die 24/7 aan staan (want ik gok dat dit de usecase zal worden als het schermpje ook de tijd gaat weergeven als het uit staat) gaan doorgaans tussen de 3 en 5 jaar mee (afhankelijk van kwaliteit, helderheid, wel of geen pixelshift etc). Een LCD 5 tot 10 jaar. Natuurlijk kun je hier geen exacte getallen aan koppelen gezien het afhankelijk is van heel veel factoren. Maar dit is een ietwat realistische inschatting van levensduur voor zulke schermen bij 24/7 gebruik.
svideo @jimzz19 april 2025 16:07
Die background bleed is te zot voor woorden om nog te accepteren.
Iets met normaal doen met schermen.
Er zijn zat Oled schermen die het lang volhouden. Als je maar normaal doet. 24/7 een scherm aan. Mag ik vragen wat daar ooit het nut van kan zijn? En hoezo moet het zo fel?
En als 24/7 zo belangrijk is, gebruik dan transflective schermen. Dan spreek je van een voordeel van LCD technieken.
jimzz @svideo19 april 2025 21:45
Maar dat drijft de prijs weer op, als deze kast daadwerkelijk maar 90/110 euro gaat kosten dan praten we al niet over het hoge segment van pc cases.

Wat mij betreft is de prijs/specs prima in orde. Maar, je hebt gelijk lcd backlight bleed is niet heel erg tof. Daarvoor zou lian-li ook een duurdere case uit kunnen brengen met wel een OLED scherm.

Tja 24/7 scherm aan, ik zie het nut daar ook niet van in tenzij je echt graag de tijd wilt kunnen lezen op je pc kast. Maar telefoons hebben doorgaans ook always on displays dus zo gek is het niet.
Ook ben ik het met je eens dat je ook een normale brightness kunt instellen, maar er zullen altijd mensen zijn die dat niet doen, het 24/7 aan laten staan en daarna de fabrikant de schuld geven dat hun display in de kast niet zo lang mee ging. Dus LCD was hier wel degelijk de juiste keuze imho.

Buiten het feit dat ik een display in mijn kast al totaal nutteloos vind, maar ieder het zijne lijkt me. Vandaar dat ik ook zeg dat ze wat mij betreft ook een OLED variant mogen uitbrengen.
WillySis @svideo19 april 2025 14:25
Een ingebrand scherm is wel modern?
Wat mij betreft mag het scherm gewoon achterwege blijven.
mr_evil08 @svideo19 april 2025 18:11
Een matrix scherm is uitermate geschikt hiervoor.
bazs2000 18 april 2025 22:24
Leuke gimmick maar wat een verspilling van grondstoffen.
TTommie @bazs200018 april 2025 22:30
Wat een onzin. Dat kan je dan op 95% procent van de dingen die we hebben toepassen.
Vlizzjeffrey @bazs200019 april 2025 00:10
Hoe is het verspilling? De doelgroep lijkt me juist mensen die graag een schermpje in hun case willen en die daarom dus vast zullen gebruiken. Je ziet steeds vaker mensen die zelf een scherm in hun kast plaatsen, ik denk dat deze goed gaat verkopen.
Justin0017 @bazs200020 april 2025 19:59
Verspilling van grondstoffen? Jij hebt zeker ook een ringdeurbel of iets dergelijks? Dat is pas verspilling van grondstoffen.
bazs2000 @Justin001721 april 2025 08:55
Dat heb ik niet. Wat is je punt nu?
adje123 18 april 2025 21:34
Hier heb je toch niks aan als je niet recht tegenover dit schermpje zit?
Zoals mijn PC opstelling nu is, zou dit schermpje alleen als een verlichting werken.
Voor een paar tientjes bestel je een 6 Inch schermpje op Ali en die plaats je op je tafel en dan heb je dezelfde info, alleen recht voor je of in de buurt.
Dat heb ik gedaan met een 16 inch scherm onder mijn monitor.
Finraziel @adje12319 april 2025 00:12
Niet alles hoeft alleen maar 100% functioneel te zijn he... Mensen kunnen het ook gewoon leuk vinden om een schermpje op hun kast te hebben.
Voordeel van deze lijkt me dan nog dat je er ook dingen op kan weergeven zonder hem als monitor in Windows te hebben. Zo heb je niet dat je je muis of Windows kwijt bent omdat ze ineens op dat schermpje staan. Wil je dat met een eigen schermpje doen dan moet er denk ik al iets van een pi tussen of zo.
virus_59 18 april 2025 21:56
Als je echt een scherm op je kast wil hebben.
Veel groter voor iets meer - uitvoering: Zalman Z10 DS
Xfade @virus_5918 april 2025 23:18
Dat is nog best een nette prijs
TTommie @virus_5919 april 2025 09:48
De Jonsbo D41 heeft ook een schermpje. En die zit op een betere plek dan deze kast.

Koppelen aan HWinfo in combinatie met infopanel en je hebt een hele leuke combi voor een sensorpanel.

[Reactie gewijzigd door TTommie op 19 april 2025 09:49]

Pietergompie 19 april 2025 11:35
Plaats dat scherm bovenaan en je hebt mij als klant.
ik ga niet bukken.
Scriptkid @Pietergompie20 april 2025 00:01
bukken als de kast op je burau staat, dit soort kasten zet je niet op de grond.
Pietergompie @Scriptkid23 april 2025 11:21
Niet op de grond maar op een plateau en zeker niet op het bureau, staat alleen maar in de weg!
Scriptkid @Pietergompie23 april 2025 16:23
Dit is juist bedoelt voor op het bureau dus als jij hem lager plaatst moet je niet klagen dat scherm dan te laag zit.

Dat scherm is Letterlijk ook bedoelt als 2de monitor, dus als je die onder je bureau zet is niet handig.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 april 2025 16:25]

Pietergompie @Scriptkid28 april 2025 11:52
Dan moeten ze er ook een uitbrengen met een scherm op de juiste hoogte als je de kast onder het bureau wilt plaatsen!
Scriptkid @Pietergompie28 april 2025 12:45
heb jij je monitor ook onder je burau staan dan ?
Pietergompie @Scriptkid7 mei 2025 11:57
Uiteraard!
MrMarcie @Pietergompie19 april 2025 11:54
Precies, die plaats is erg onlogisch.
Pietergompie @MrMarcie19 april 2025 12:59
Wie weet in de volgende!
Roel1966 18 april 2025 21:39
Op het eerste blik dacht ik van oei dat zal wel een prijzige kast zijn met zo'n schermpje maar 117 euro valt mij dan eigenlijk reuze mee. Je betaald dus in feite t.o.v. de reguliere kast ongeveer 27 euro extra waarvoor je eigenlijk niet zelf dan kan gaan hobbyen als je een schermpje in de kast wilt.

Of het zinvol is dat is wel wat ik mij af vraag en of ik werkelijk dan 27 euro extra ervoor zou willen betalen, mja, denk van niet. Als ik temps wil weten van de pc dan kijk ik wel gewoon op de monitor en tja, hoe vaak kijk je naar temps. Vaak alleen in het begin bij een nieuw systeem en daarna dan let je daar toch niet meer echt op.
waseland 18 april 2025 23:46
Lekkere kast als die GPU 97 graden wordt. Wat een rare marketing 8)7
Richyyyyy 19 april 2025 00:25
Had vroegah zo'n LCD-schermpje op mijn Logitech-toetsenbord met daarop temperaturen, fanspeeds en dergelijke. Ging uiteraard op den duur kapot maar echt een vervanger voor zoiets is er nooit meer gekomen. Losse lcd-schermpjes waren allemaal redelijk shady en software die gebruik kon maken van Aida64 of HWinfo waren ook schaars.

Zou het niet erg vinden als ze dit ook als standalone uitbrachten met fatsoenlijke software, want overlays zijn helaas ook niet alles.
AcidBanger @Richyyyyy19 april 2025 21:51
Misschien is dit iets voor je "corsair nexus companion"
Armselig 19 april 2025 00:53
Ik had een Dell XPS 420, die had ook een klein schermpje bovenop, toen nog voor Windows 7 dacht ik, of ouder zelfs. Daar kon je dan zogenaamd ook dingen aan aflezen, of widgets installeren of zoiets. Hoe dan ook, ik heb 'm nooit kunnen gebruiken want dat schermpje werd wegens veiligheidsredenen niet meer ondersteund. En nu dus toch weer een schermpje, het is kennelijk weer veilig.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.