Lian Li rust Lancool 207-midtower uit met 6”-lcd-scherm

Lian Li introduceert de Lancool 207 Digital. Deze ATX-kast onderscheidt zich van de reguliere Lancool 207 door het 6”-display dat onderin langs de voorkant is ingebouwd. De Digital-versie heeft ook twee voorgeïnstalleerde zwarte ventilators, in plaats van ARGB-versies.

Het 6”-lcd-paneel van de Lancool 207 Digital heeft ee n resolutie van 720x1600, een 60Hz-refreshrate en een doorsnee helderheid van 500 cd/m². Het scherm is aan te sturen via Lian Li’s L-Connect 3-software en kan achtergronden of systeeminformatie weergeven van componenten zoals de processor, videokaart en fans. Het display is ook in te zetten als secundaire monitor via USB en kan de tijd en datum weergeven als het systeem is uitgeschakeld.

De overige specificaties van de Lancool 207 Digital komen overeen met de bestaande Lancool 207. De midtower meet 455,6x219x456mm en heeft een volume van 45,5 liter. Dat is vrij compact voor een ATX-kast, wat mogelijk is door de verlaagde psu-shroud onder het moederbord. Gebruikers dienen de voeding langs de voorkant in de kast te installeren en aan te sluiten via de meegeleverde verlengkabel. De psu mag maximaal 160mm lang zijn, inclusief kabels.

Wat de koeling betreft komt de Lancool 207 Digital eveneens met vier voorgeïnstalleerde fans: tweemaal 120mm boven op de psu-shroud en nog eens twee 140mm-ventilators achter het meshfrontpaneel. In tegenstelling tot de gewone Lancool 207 zijn laatstgenoemden zwart en bevatten ze geen ARGB-verlichting.

Lian Li levert de Lancool 207 Digital alleen in het zwart; de witte editie van de niet-Digital ontbreekt. De fabrikant noemt een adviesprijs van 109,99 dollar. Omgerekend naar euro en inclusief btw is dat 117 euro. De reguliere Lancool 207 is momenteel verkrijgbaar vanaf ongeveer 90 euro.