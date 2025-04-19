Parkeerbedrijf Indigo meldt datalek waarbij mogelijk klantgegevens zijn gestolen

Bij een datalek bij Indigo kregen hackers mogelijk toegang tot woonadressen, e-mailadressen en nummerplaten van klanten. Wachtwoorden en betaalgegevens zouden niet inzichtelijk zijn geweest. Het parkeerbedrijf is onder meer actief in België.

Op zijn website toont Indigo een kort bericht waarin het aangeeft dat er een cyberincident heeft plaatsgevonden. In een e-mail die diverse tweakers hebben ontvangen, laat het bedrijf meer informatie los. Daarin staat dat kwaadwillenden zijn informatiesystemen zijn binnengedrongen en daarbij mogelijk toegang kregen tot persoonlijke gegevens van Indigo Neo-klanten. Het gaat om namen, e-mail- en woonadressen en nummerplaten. Andere gegevens, zoals betaalinformatie en wachtwoorden, waren volgens Indigo niet toegankelijk.

Het bedrijf heeft het incident gemeld bij de relevante autoriteiten en zegt dat het lek is gedicht. Ook belooft Indigo dat het de beveiliging van zijn systemen heeft opgeschroefd zodat een dergelijk datalek niet nogmaals kan plaatsvinden. Het is onduidelijk of het incident alle klanten treft of een beperkt aantal. Indigo is actief in verschillende Europese landen, waaronder België. Het bedrijf is een uitbater van parkeergarages en biedt de dienst Indigo Neo aan, waarmee klanten via de app hun parkeersessies kunnen beheren.