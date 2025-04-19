WSJ: EU stelt DMA-boetes voor Apple en Meta uit door handelsoorlog met VS

De Europese Unie gaat Apple en Meta voorlopig nog geen boetes geven voor het schenden van de Digital Markets Act, beweert The Wall Street Journal. De EU zou eerst de onderhandelingen met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke handelsdeal willen afwachten.

De Europese Unie heeft begin deze week besloten om de boetes voor Apple en Meta voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de krant wil de EU daarmee voorkomen dat er een conflict ontstaat dat de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en de VS kan belemmeren.

De boetes zouden oorspronkelijk al twee weken geleden zijn aangekondigd. Het gaat naar verluidt om relatief lage boetebedragen, om de VS tegemoet te komen. De Amerikaanse president Donald Trump liet zich eerder al kritisch uit over de Europese boetes op grote, Amerikaanse techbedrijven. Vorige week liet de Europese Commissie weten dat de beslissing met enkele weken is uitgesteld. Volgens de WSJ werd de aankondigingsdatum naar afgelopen dinsdag verschoven, maar ging dat op het laatste moment dus opnieuw niet door. Het plan om de techbedrijven boetes te geven is volgens de WSJ overigens niet gewijzigd.

De Europese Commissie zou na een onderzoek van een jaar hebben geconcludeerd dat Apple en Meta de Digital Markets Act hebben geschonden. Zo zou Apple appontwikkelaars er onterecht van hebben weerhouden om consumenten naar aanbiedingen buiten de App Store te verwijzen. Meta krijgt naar verluidt een boete voor zijn pay-or-okaymodel op Facebook en Instagram, waarbij consumenten moeten kiezen tussen gerichte advertenties of een betaald abonnement. Naast de boetes worden de bedrijven ook gedwongen om hun handelspraktijken aan te passen zodat ze voldoen aan de DMA.

Update, 11.20 uur: De titel is aangepast, omdat daarin foutief Google en Meta werden genoemd, in plaats van Apple en Meta.