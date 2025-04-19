WSJ: EU stelt DMA-boetes voor Apple en Meta uit door handelsoorlog met VS

De Europese Unie gaat Apple en Meta voorlopig nog geen boetes geven voor het schenden van de Digital Markets Act, beweert The Wall Street Journal. De EU zou eerst de onderhandelingen met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke handelsdeal willen afwachten.

De Europese Unie heeft begin deze week besloten om de boetes voor Apple en Meta voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de krant wil de EU daarmee voorkomen dat er een conflict ontstaat dat de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en de VS kan belemmeren.

De boetes zouden oorspronkelijk al twee weken geleden zijn aangekondigd. Het gaat naar verluidt om relatief lage boetebedragen, om de VS tegemoet te komen. De Amerikaanse president Donald Trump liet zich eerder al kritisch uit over de Europese boetes op grote, Amerikaanse techbedrijven. Vorige week liet de Europese Commissie weten dat de beslissing met enkele weken is uitgesteld. Volgens de WSJ werd de aankondigingsdatum naar afgelopen dinsdag verschoven, maar ging dat op het laatste moment dus opnieuw niet door. Het plan om de techbedrijven boetes te geven is volgens de WSJ overigens niet gewijzigd.

De Europese Commissie zou na een onderzoek van een jaar hebben geconcludeerd dat Apple en Meta de Digital Markets Act hebben geschonden. Zo zou Apple appontwikkelaars er onterecht van hebben weerhouden om consumenten naar aanbiedingen buiten de App Store te verwijzen. Meta krijgt naar verluidt een boete voor zijn pay-or-okaymodel op Facebook en Instagram, waarbij consumenten moeten kiezen tussen gerichte advertenties of een betaald abonnement. Naast de boetes worden de bedrijven ook gedwongen om hun handelspraktijken aan te passen zodat ze voldoen aan de DMA.

Update, 11.20 uur: De titel is aangepast, omdat daarin foutief Google en Meta werden genoemd, in plaats van Apple en Meta.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 19-04-2025 10:40 153

19-04-2025 • 10:40

153

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TouW 19 april 2025 20:09
Het lijkt handig om drie dingen uit elkaar te houden:

1. Juridisch
Bij de Digital Markets Act (DMA) komt een boete in drie stappen:
  • Onderzoek starten
  • Waarschuwing geven
  • Boete opleggen
Stap 2 (waarschuwing) is al gezet. Stap 3 (de boete) is nog niet aangekondigd, maar alleen even uitgesteld. Apple en Meta krijgen daardoor iets meer tijd, maar er zit een stevige boete aan te komen.

2. Politiek
Brussel wacht nu even met het uitdelen van de boete omdat er onderhandelingen met de Verenigde Staten lopen over handel. Dit lijkt een beetje op kaartspelen: je bewaart je sterke kaarten voor de onderhandelingen.

3. Zwakke plek
Europa is nu te afhankelijk van Amerikaanse technologie:
  • Telefoons (zoals iPhones en Android)
  • Cloud-diensten (zoals AWS en Azure)
  • Advertentieplatforms (zoals Google en Meta)
Omdat we hiervan afhankelijk zijn, kan de VS ons te makkelijk onder druk zetten. Om sterker te staan kunnen we bijvoorbeeld:
  • Een eigen Europese betaal-app en digitaal geld sneller invoeren.
  • Europese cloud-diensten (zoals Gaia-X, StackIT en OVHcloud) groot en betrouwbaar maken.
  • Europese alternatieven voor advertentieplatforms ontwikkelen.
  • Meer investeren in Europese AI-projecten.
Het uitstellen van de boete betekent dus niet dat hij verdwijnt; het is alleen een korte pauze vanwege de onderhandelingen. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we zelf sterker worden op digitaal gebied zodat Europa geen speelbal wordt/blijft van grootmachten zoals de VS en China.
basfriends @TouW20 april 2025 23:29
Naast Europese alternatieven voor advertentieplatformen zouden we natuurlijk ook kunnen overwegen om online (targeted) advertising de nek om te draaien. Het is immers gewoon een vorm van overlast.
bzuidgeest
@Heloise20 april 2025 16:26
Dan maar geen militaire steun. Je kan toch niet vertrouwen op een belofte van Trump of soortgenoten. Wat dat betreft is de navo gewoon toch al dood.

Tegen DMA en DSA zijn is nog tot daar aan toe. Maar dan net als een MAGA nutcase maar de wereld afbranden omdat je ergens tegen bent is te dom voor woorden. En wat mij betreft zijn die wetten niet perfect, maar het is beter dan veranderen in de "verenigde staten van facebook", of slaven van de VISA en mastercard schulden berg.

Er kan van alles gebeuren in de wereld, maar het enige dat ik echt niet zie zitten is ons laten chanteren door Trump of Xi of wie dan ook.

En wat dat vingertje betreft. We doen een hoop dingen hier ook gewoon erg goed. En dan mag je best wel een keer wijzen. Waarschijnlijk doen we dat te veel. Maar kritiek mag. Dat is de vrijheid die we hebben.
Heloise @bzuidgeest20 april 2025 22:11
Tegen DMA en DSA zijn is nog tot daar aan toe. Maar dan net als een MAGA nutcase maar de wereld afbranden omdat je ergens tegen bent is te dom voor woorden.
Ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt. Velen in de VS zien de DMA en DSA als een directe aanval van de EU op hun bedrijven. Dat kan ik begrijpen en ik zie het grotendeels ook zo. Het is de EU zelf die hier schuld treft: door vele decennia lang haar industriebeleid te laten domineren door nationalistische (protectionistische) belangen.
En wat mij betreft zijn die wetten niet perfect, maar het is beter dan veranderen in de "verenigde staten van facebook", of slaven van de VISA en mastercard schulden berg.
Prima, en je goed recht. Ik denk daar echter heel anders over en laat mensen graag "echt" vrij in hun doen en laten: je hoeft geen Facebook etc. te gebruiken en je hoeft je (ook in de VS) geen "slaaf" te laten worden van een CC bedrijf. Allemaal je eigen keuze.
Er kan van alles gebeuren in de wereld, maar het enige dat ik echt niet zie zitten is ons laten chanteren door Trump of Xi of wie dan ook.
Dat "chanteren" is van alle tijden en wordt in gelijke of nog grotere mate door de EU bedreven bij het afdwingen elders van door de EU opgelegde beperkingen. DMA en DSA bevatten daar (dus) voorbeelden van, maar ook andere regelgeving die door de EU opgedrongen wordt aan niet EU landen kan daar onder gerekend wordt (en wordt zo gezien daar de betrokken landen).
We doen een hoop dingen hier ook gewoon erg goed.
Dit vind ik dus niet, en dan met name wat betreft de EU: niet voldoende democratisch (niet one man one vote voor het EP, te veel macht bij de EC, en veel te veel macht bij de Raad van de EU), veel te bureaucratisch (3 weken in Brussel, 1 week in Straatsburg), en vooral veel te veel regels waardoor het bijna een planeconomie geworden is (zoals in communistische landen).

[Reactie gewijzigd door Heloise op 20 april 2025 22:11]

arjankoole
@Heloise21 april 2025 07:59
Je zwetst.

DMA en DSA is omdat bedrijven zicht niet aan de regels houden, het heeft niets met protectionisme te maken, je mag niet valsspelen. Iedereen moet de zelfde regels volgen in een vrije markt.

Regels, is precies waar Amerikaanse bedrijven niet van houden. Thuis mogen ze over lijken gaan en dat willen ze in elders ook.

Mooi niet dus.
Heloise @arjankoole21 april 2025 09:44
DMA en DSA is omdat bedrijven zicht niet aan de regels houden, het heeft niets met protectionisme te maken, je mag niet valsspelen. Iedereen moet de zelfde regels volgen in een vrije markt.
De betrokken niet-EU bedrijven hielden zich aan de BESTAANDE regels (d.w.z. in dezelfde mate als andere bedrijven: allemaal zoeken ze wel eens de randen van de wet op of gaan er overheen; zie b.v. Volkswagen met hun sjoemelsoftware of Philips in het beeldbuizenkartel). Echter, omdat deze niet-EU bedrijven naar de mening van de EU te succesvol waren, werden de regels AANGEPAST. En wel zo dat juist deze bedrijven sterk benadeeld werden. Enkel omdat ze te succesvol waren.
Regels, is precies waar Amerikaanse bedrijven niet van houden. Thuis mogen ze over lijken gaan en dat willen ze in elders ook.
Wat je bedoelt met "over lijken gaan" begrijp ik niet: graag voorbeelden hiervan m.b.t. b.v. Apple, Google, Meta, X, etc.
Veel te veel regels is waar de meeste bedrijven en burgers niet van houden. En zeker niet van regels waarmee iemand anders wel even in detail gaat uitmaken hoe jij je leven moet leiden. En nog minder van regels die SPECIAAL gemaakt worden om jouw succesvolle bedrijf te knevelen. Allemaal het geval in de EU (zelfs de huidige EC en ook Jetten van D66 hebben hebben recent aangegeven dat er te veel regelgeving is).
Caelestis @arjankoole22 april 2025 12:25
Iedereen moet de zelfde regels volgen in een vrije markt.
Helemaal eens.

Echter doen we als EU niet mee aan die markt omdat we niks hebben.
Als we niet willen concurreren, hoe kan je dan regels opstellen?
Ik zou eerst een degelijk onderzoek willen zien waarom we niet een eigen MS, Meta, Google of Apple hebben. Wat houdt ons tegen? De regels die we anderen proberen op te leggen?
bzuidgeest
@Heloise21 april 2025 12:04
Het kan mij weinig schelen hoe de vs het zien. De dma en daar zijn er om ons te beschermen tegen criminele bedrijven uit de vs, bedrijven die ons het liefst allemaal verslaaft maken aan hun producten en daar elke vorm van psychologische en markt manipulatie voor gebruiken die nog niet expliciet is verboden.
Je zegt dat die bedrijven zich aan de wet houden dus dat er geen verandering biedt te zijn. Maar alle dingen die verboden worden waren eerst legaal. Daarna werden ze onwenselijk en dan definitief verboden. Slavernij was ooit legaal en nu verboden. Het Verdrag van veel vooral Amerikaanse bedrijven was ooit legaal, maar onwenselijk en dus nu verboden.
Dat het de regering in de vs niet kan schelen dat hun bevolking word gemanipuleerd en uitgeknepen door hun eigen bedrijven is niet mijn probleem. Wij bepalen hier onze eigen wetten. En wat goed is voor onze mensen.

En wat democratie betreft, de eu is honderd keer democratischer dan de vs. En land dat steevast aan de lage kant van de lijst staat van goed functionerende democratieën. Gerrymandering, kiesmannen. Geen 1 man 1 vote zoals jij zo graag ziet. Financiering van politieke partijen is helemaal verrot in de vs. Ze meten dat de kans om te winnen af aan hoe veel geld je hebt. Het is in de vs bijna alleen in naam en democratie. Twee partijen, geen vernieuwing, geen kans op nieuwe partijen.
In de Europese verkiezingen telt elke stem even hard mee, net als in onze eigen. Daar kan de vs nog wat van leren.
Obfzk8R @Heloise21 april 2025 11:27
Ik begrijp echt niet waarom jouw reactie als "ongewenst" naar beneden wordt gemod. Jij noemt niks op dat in feite niet waar is, maar hooguit een trap tegen het zere been van een aantal is. Van de
Nord Stream 2 t/m het kapot maken van de melkindustrie in een land zoals Jamaica door subsidies (Terwijl de EU producten uit bijvb. China beboet of extra belast om dezelfde soort subsidies), de EU is een voorbeeld van hoe zaken gaan in de wereld. Maar niet genoeg ruggegraat hebben om wat bedrijven uit de VS te beboeten, omdat er andere belangen zijn.
Ik ben maar een simpel persoon, maar lafheid herken ik wel.
bzuidgeest
@Obfzk8R21 april 2025 12:07
Je bent inderdaad een simpel persoon als je tactiek en goed onderhandelen van de eu niet van bombastisch en leugens van de vs kan onderscheiden.
En goede onderhandelaar schreeuwt zijn taktiek niet uit op tv.
bzuidgeest
@Obfzk8R21 april 2025 12:28
Waar heb je het over, ja, dat vroeg ik mij af bij jou comment.
Jij denkt lafheid te zien. Ik denk dat ik volwassenen zie, die rustig kijken hoe ze een dwars kind gaan aanpakken.

Maar ik betwijfel of je dat begrijpt.
Boxman 19 april 2025 10:52
Alle EU leiders enorm grote mond over Trump dit Trump dat en 'wat een dombo' en 'hij heeft alleen zichzelf ermee'.. Maar tegelijkertijd schoorvoetend toegeven op zo'n beetje elk vlak als blijkt dat Trump geen blufpoker speelt maar gewoon bereid is als een stier door de porseleinwinkel te gaan. Dat betekent dat óf Trump zo stom nog niet was, óf dat de EU een veel te halfzachte instelling heeft die nu compleet kan worden uitgebuit.

Of allebei, natuurlijk. Maar om op voorhand kadootjes uit te delen in de hoop hem te paaien, dan heb je echt niet begrepen hoe hij werkt. Dat soort dingen moet je juist meenemen naar de onderhandelstafel. "Als jij x, dan doen wij misschien wel wat met de boete's". Dat is de taal die Trump zelf ook spreekt.

Nu heb je alleen maar op voorhand laten zien dat die boetes bespreekbaar zijn, en daarmee is het geen troef meer. Je moet juist de dingen die je zelf best wil laten varen meenemen naar de tafel verpakt als absoluut speerpunt, en duidelijk maken dat dat een ontzettend belangrijk item voor je is, zodat het ego van de tegenpartij het idee heeft dat hij iets belangrijks heeft binnengehaald als je hem dan toch inzet. De EU probeert oude politiek toe te passen bij een president die heeft laten zien daar compleet los van te zijn, en daarbij is de EU blijkbaar niet in staat zich snel en gewiekst aan te passen.

Dit soort zachte zalvende instelling werkt alleen maar in het eigen nadeel.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 19 april 2025 11:00]

FranzFerdiNaN @Boxman19 april 2025 11:42
De EU is vooral tijd aan het kopen. Tijd om Trump zichzelf in de voet te laat schieten, tijd om alternatieven te vinden en/of tijd om te wachten tot Trump weg is.

Sowieso is de EU niet van de snelle grote gebaren. Het is veel trager in handelen, maar daarmee ook veel minder gevoelig voor grote schokken zoals Amerika dat kan zijn. Dat oogt zwak maar is dat niet.
GoogleWave @FranzFerdiNaN20 april 2025 09:43
Dus eigenlijk is de EU super competent, en tactisch bezig?

Dat geeft me wel hoop! :)
bzuidgeest
@GoogleWave20 april 2025 16:31
Ondanks wat sommige partijen beweren.... Ja de EU heeft behoorlijk competente onderhandellaars (dat is wat anders dan politici). Dat komt omdat wij altijd inzetten op er samen uitkomen. Wij zijn niet van militair geweld en dergelijke. We sluiten gewoon deals die voor iedereen goed zijn en iets beter voor onszelf als het even kan.

Het werkt wat minder goed als er een zelfzuchtige gek, omringt door hielenlikkers aan de andere kant van de tafel zit. Maar het is toch wat we eerst proberen. Soms zou ik graag iets daadkrachtiger zien, wat dat is makkelijker verteerbaar voor het volk. Echter niet noodzakelijk slimmer of beter.

De brexit is een uitstekend voorbeeld. Schouders ophalen en onderhandelaren sturen. Het VK kon nauwelijks twee competente onderhandelaren vinden. Dat werk deed de EU voor de brexit voor ze.
Obfzk8R @FranzFerdiNaN21 april 2025 11:29
Mooi diplomatisch gezegd weer. Diplomatie om onmacht te maskeren. Het oogt precies zoals het is.
avlt @Boxman19 april 2025 11:27
En wat zou jij doen? De boetes maar gewoon opleggen, met het risico dat Trump helemaal het spoor kwijt raakt en ons ook opzadelt met 100-200% tarieven?

Of dat hij onze bijna 100% afhankelijkheid van US-diensten (Google, Microsoft, Azure, betaaldiensten e.d.) gaat inzetten als wapens?
The Zep Man
@avlt19 april 2025 11:56
En wat zou jij doen? De boetes maar gewoon opleggen, met het risico dat Trump helemaal het spoor kwijt raakt en ons ook opzadelt met 100-200% tarieven?
Geef nooit toe aan een pestkop. Dat is les 1 voor omgaan met pesten.

Bekijk het praktisch zoals China dat doet. Die gaat ervan uit dat ze door Trump's gigantische importheffingen maar weinig naar naar de VS zullen exporteren. Andersom hoeven zij hun eigen importheffingen niet meer te verhogen, want die zijn al hoog genoeg om niemand in China ook maar iets uit de VS te laten kopen.

Schrijf de VS af voor de komende 3,5 jaar en ga over tot de orde van de dag. Er zijn zat andere landen (inclusief opkomende economieën) om handel mee te drijven.

Het probleem van de VS is ten eerste een binnenlandse kwestie. Dat moeten zij dus binnenlands oplossen. Wij kunnen dat niet voor hen doen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 19 april 2025 11:58]

Palindrome @The Zep Man19 april 2025 12:19
Het is iets complexer dan alleen pestkopgrdrag. Je moet afvragen of het niet makkelijker is om Trump geen munitie te geven om roekeloos tarieven aan de eu op te leggen voor een paar boetes op Amerikaans social media bedrijven.

Zijn wij bereid om onze economie en bedrijven die afhankelijk zijn van export naar de VS een klap op te laten vangen vanwege iets relatief onbelangrijk kleins als een DMA overtreding.
teacup @Palindrome19 april 2025 13:22
Het embargo op zeldzame bodemrijkdommen dat Xi heeft opgelegd bereikt het volgende:
  • China gaat het conflict niet uit de weg
  • China heeft een sanctie aan haar gereedschapskist toegevoegd die kan worden ingezet bij onderhandelingen
  • Op zijn manier lijkt Trump respect te hebben voor deze reactie.
De aarzelende meegaande houding van de EU helpt mijns inziens niet om met een bewind als dat van Trump om te gaan. Het verslechtert onze onderhandelingspositie en komt niet besluitvaardig over.

Of deze boetes een punt van onderhandeling zouden moeten zijn is trouwens een tweede. We zouden onze eigen rechtspraak en principes in de uitverkoop zetten als we deze boetes als deel van een handelsakkoord zouden afvoeren.
Zyphlan @teacup19 april 2025 13:35
En het nadeel aan deze acties hadden ze 10 jaar geleden nog 99% van de markt tegenwoordig zijn ze al 30-40% kwijt , en hun eigen onderzoeksbureaues hebben al laten weten dat
In a study published last week by the peer-reviewed journal Chinese Rare Earths, the scientists warned that the country’s estimated 62 per cent share of the raw materials may fall to just 28 per cent by 2035 as new sources emerge.
Modelling by the researchers predicted a further drop to 23 per cent in 2040, with China “entirely losing its former dominant position” as the opening up of mining frontiers in Africa, South America and Australia potentially reshapes the industry.
https://archive.ph/e66xS#selection-1097.0-1113.247

en wanneer is dit echt begonnen.
https://www.geopoliticalm...china-rare-earth-rivalry/

Toen de CCP deze kaart besloot te gebruiken 10 jaar geleden, dit zijn kaarten die je niet elk jaar weer van stal kan halen aangezien het niet zo complex is also bijv een ASML machine.

Het enige wat je nu ziet gebeuren is dat het allemaal wat versneld word , niet vergeten de chinese overheid is al veel langer bezig om hun kritieke onderdelen ook niet meer afhankelijk te maken van westerse leveranciers/andere landen.

En elke tweaker hier die denkt dat het goed gaat met de Chinese economie (er zijn er nogal wat), leest hoogstens een paar hoofdlijnen en kijkt niet naar de onderliggende cijfers. Een land dat volledig gefocust is op export, waarvan de binnenlandse consumptie niet genoeg toeneemt, en dat zijn grootste klant — waar het 14,8% naartoe exporteert — langzaam ziet wegvallen, heeft een probleem. Zeker als er weinig andere landen zijn die bereid zijn dat overschot van die 15% over te nemen en dan ook nog eens hun eigen tarieven gaan instellen. Dan heb je echt hele slechte kaarten. Dan is het natuurlijk een voordeel als je alles kunt censureren, en als iemand zich uitspreekt, laat je die persoon gewoon verdwijnen... inclusief vooraanstaande Chinese economen. Een berichtje in een WeChat (WhatsApp) groep is soms al genoeg :).

https://www.theguardian.c...i-jinping-wechat-comments

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 19 april 2025 13:49]

teacup @Zyphlan19 april 2025 14:01
Eens hoor, veel van deze acties zijn symbool politiek. En China is al een tijdje bezig met die bodemschatten. De activiteiten van China in Afrika illustreren ook al een tijd dat China zich toegang tot Afrika's bodemrijkdommen verschaft in ruil voor services aan landelijke overheden.

De klap die China nu uitdeelt was ook een wereldwijd embargo en niet alleen specifiek naar de VS toe. Een argument wat daar nog bij kan worden gebruikt is dat het praktisch bijna niet mogelijk is om de VS uit te zonderen met een embargo. Maar van dat laatste ben ik niet zeker. Dit embargo katalyseert het proces waar je op wijst, het vinden van nieuwe bodemschatten door andere mogendheden.

Voor die actie nu zou je kunnen zeggen dat deze handelsoorlog voor China als excuus kan dienen voor iets wat het al van plan was.

Het China voorbeeld leidt wat af van de discussie over de EU vrees ik. Ik zou graag een EU zien die zich thuismaakt in het uitoefenen van macht. Dit komt haar samenhang ten goede en de eenduidigheid waarmee de EU zich naar buiten toe presenteert. En hoe meer ik er over nadenk, de uitvoer van deze boetes zou daar los van moeten staan.

[Reactie gewijzigd door teacup op 21 april 2025 13:39]

Khalid. @Zyphlan20 april 2025 00:11
China heeft allang alles opgekocht in verschillende Afrikaanse landen en in Zuid Amerika...
Dus ze zijn voorbereid.
The Zep Man
@Palindrome19 april 2025 12:21
Je moet afvragen of het niet makkelijker is om Trump geen munitie te geven om roekeloos tarieven aan de eu op te leggen voor een paar boetes op Amerikaans social media bedrijven.
Trump heeft als perfecte random number generator geen munitie nodig.
Zijn wij bereid om onze economie en bedrijven die afhankelijk zijn van export naar de VS een klap op te laten vangen vanwege iets relatief onbelangrijk kleins als een DMA overtreding.
Als je niet handhaaft op een wet die de eigen markt moet beschermen moet je niet verbaasd zijn als de eigen markt kapot gaat. Dat is een stuk impactvoller dan het tijdelijk verliezen van een onstabiele handelspartner.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 19 april 2025 12:23]

Palindrome @The Zep Man19 april 2025 12:47
Ik denk dat de impact op interne markt wat betreft social media bedrijven gering is en dat de impact van roekeloze tarieven veel groter zijn zeker in ons geval als handels land.
klakkie.57th @Palindrome19 april 2025 13:39
Trump heeft echt geen munitie nodig , die verzint hij gewoon zelf 🤷🏻‍♂️
magician2000 @Palindrome20 april 2025 00:19
Dus wetgeving is iets relatief onbelangrijk kleins? Nee, wetgeving vecht je voor. Je ziet wat er gebeurd wanneer je dat niet doet.

Het is niet complexer dan pestkopgedrag. Vergeet niet dat de VS de rest van de wereld net zo hard of hoogstwaarschijnlijk VEEL harder nodig heeft dan wij hun.

Je laat je niet chanteren door een dictatoriaal nazi regime. Ook daarvan weten we al wat er gebeurd.

De VS lekker links laten liggen en in hun sop gaar laten koken. Ja, wij voelen dat ook, maar ze komen vanzelf kruipend en smekend terug. De VS moeten we afschrijven, of liever, accepteren dat ze zichzelf afgeschreven hebben en niet meer onze bondgenoot zijn of erger, onze vijand.
Palindrome @magician200020 april 2025 13:03
Dit stukje wetgeving of in iedergeval de boetes waarom het gaat zijn inderdaad ondergeschikt aan economische belangen die veel ingrijpender gevolgen kunnen hebben voor ons.
TWeaKLeGeND @Palindrome20 april 2025 18:48
Trump verzint dat deze boetes invoerrechten zijn, jij stelt nu eigenlijk voor die verzinsels te beamen. Als je op die manier mee gaat in trumpland dan blijft hij bezig. Kom maar op met 200% tarieven op de EU. Des te eerder we van die malloot af zijn.
Palindrome @TWeaKLeGeND20 april 2025 18:52
Ik bekijk het pragmatisch, jezelf in een economische crisis of recessie pleuren omdat je zo nodig stand bij voet wil houden over moderatie op social media is het niet waard. Wij kunnen best 3,5 jaar overbruggen en bij de volgende VS president de zaak opnieuw bekijken.
TWeaKLeGeND @Palindrome20 april 2025 18:55
Wat je in 3,5 jaar sloopt kost 40 jaar om te bouwen. Die pragmatiek werkt 2 kanten op natuurlijk. Die economische malaise komt er hoe dan ook. Ik voorzie zelf dat een hardere opstelling juist minder economische schade zal doen maar goed, voorspellingen doen is waardeloos en als ik ze goed kon doen zat ik op de Malediven.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 20 april 2025 18:58]

magician2000 @Palindrome20 april 2025 22:54
Dit is niet pragmatisch bekijken, dit is je bij de zaken neerleggen en buigen voor een regime dat mogelijk nooit meer weggaat, totdat het volk daar in opstand komt. Het is onbegrijpelijk dat mensen nog steeds zo durven reageren.
Palindrome @magician200020 april 2025 23:26
Het is wel pragmatisch. Die boetes wel of niet gaan niks uitmaken voor de economie. Trump die het als reden gaat gebreuken om verdere tariefen op te leggen wel.

Onbegrijpelijk dat mensen om triviale zaken de hakken in het zand willen zetten met mogelijk zware gevolgen voor de economie. Gelukkig zitten de verstandige mensen aan de knoppen die wel goed het mijnenveld kunnen navigeren.
magician2000 @Palindrome21 april 2025 21:07
Onbegrijpelijk dat mensen blijven buigen voor tirannie, bullies en simpelweg wat een facistisch / nazi regime is. Je buigt hier niet voor. Die "mogelijk zware gevolgen voor de economie" zijn vooral voor de VS zelf.

Hakken in het zand? Nee, maar je maakt wel een statement naar een regime zoals dit. Je buigt daar niet voor. Het is een serieus probleem dat mensen dat niet in willen zien.
magician2000 @Palindrome20 april 2025 22:52
Als je dat doet, dan heeft wetgeving dus geen zin meer. Wetgeving gaat ALTIJD voor economische belangen. Zo niet, dan zul je de wetgeving aan moeten passen (en laten we hopen dat we wetgeving niet ten nadele van ons gaan aanpassen).

Trump en zijn administratie moeten een flinke tik op hun vingers krijgen, dan gaan ze wel luisteren. Je geeft niet toe aan een terrorristisch regime.
Palindrome @magician200020 april 2025 23:29
Zo werkt de realiteit niet. je wil dat de EU top net als de A12 plakker radicaal reageren alleen is het ten eerste vrij nutteloos en ten tweede eerder een vorm van selfharm.
magician2000 @Palindrome21 april 2025 21:09
En jij wilt dat we blijven buigen en onszelf nog vele malen meer schade toedoen? Erg slim.
Palindrome @magician200021 april 2025 22:24
In dat soort simpele valkuilen stappe en zinloze patstelling gaan opzoeken is juist jezelf onnodige schade toedoen.

"Niet buigen voor een bully" leuke tegeltjes uitspraken die meer emotioneel beladen zijn dan dat het tactische realistische zetten zijn. Dat 1 iemand doet alsof het wereldtoneel een schoolplein is maakt het nog niet verstandig om ook daarin mee te gaan.
DJ Henk @Palindrome20 april 2025 12:14
Je moet afvragen of het niet makkelijker is om Trump geen munitie te geven om roekeloos tarieven aan de eu op te leggen voor een paar boetes op Amerikaans social media bedrijven.
Je geeft Trump geen munitie (heeft hij ook helemaal niet nodig, zoals anderen al opmerkten), je bevestigt juist de eerdere onzin die hij heeft lopen verkondigen. Trump heeft namelijk al verklaard dat hij de grote boetes die de EU aan Amerikaanse techbedrijven oplegt, ziet als politiek gemotiveerde pesterijen en dat ze simpelweg een andere vorm van importheffingen zijn.

Wat stelt de EU daar nu tegenover? Die geeft hem gelijk. Je kunt nu niet meer beweren dat de wet boven alles gaat, want blijkbaar zijn die wetten om te buigen al naargelang de voorkeur van de politiek. Wat heb je nu gewonnen? Niks. Maar je bent wel een argument kwijt en je geloofwaardigheid naar je eigen inwoners.

[Reactie gewijzigd door DJ Henk op 20 april 2025 12:33]

Xander2 @The Zep Man19 april 2025 23:56
Schrijf de VS af voor de komende 3,5 jaar en ga over tot de orde van de dag. Er zijn zat andere landen (inclusief opkomende economieën) om handel mee te drijven.
Ja, dat is makkelijk gezegd maar zo werkt het even niet.

Zoek maar op wat de VS jaarlijks consumeert en je weet direct dat je dit als wereld niet de komende 10-20 jaar gaat compenseren elders met ernstige gevolgen voor het hele financiële systeem dat er aan vasthangt.

Zowel China als Trump weten dat de VS verslaafd is aan goedkope Chinese spullen dus misschien juist wel even handig om daar niet tussen te gaan zitten als EU.

Als zelfs een Musk pleit voor zero tariffs tussen EU en VS kun je wachten tot Trump gaat aankloppen met een verzoek i.p.v. te stangen en olie op het vuur te gooien.

Dat is een onderhandelingspositie.
grasmanek94 @Xander220 april 2025 02:19
Van een kan misschien eens een keer tijd dat de bubbel barst? Als ik zo op veel onderwerpen kijk wat betreft de interne en externe economie en markten is het gebakken-lucht-gehalte veel te hoog, laat die volgende crisis en recessie nou maar komen dan hebben we dat ook weer achter de rug. En ik denk dat dat gewoon stand blijft houden of er nou wel of geen Trump en Musk aan de macht zijn.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 20 april 2025 02:21]

Xander2 @grasmanek9420 april 2025 11:45
Dat lijkt me ook van die bubbels, onhoudbaar.
De vraag is alleen, welk alternatief heb je klaarliggen?

Ik weet het niet. En volgens mij kan niemand dat echt goed voorspellen dus blijven we op de trein zitten.
kdekker @The Zep Man19 april 2025 19:28
Die les1 werkt al niet op een school waar pesters zijn, die veel sterker (verbaal en/of fysiek) zijn dan de gepeste. Er is macht (doorgaans een leerkracht of ouders) nodig om pestgedrag te doorbreken en als je pech hebt, buiten zicht van het gezag gewoon voortzet. De gepeste is doorgaans niet bij machte om dit te doorbreken.

Terug naar Trump: de VS is gewoon de sterkste. En met de houding van Trump als vechtersbaas en het adagium dat er in termen van winnaar en verliezer gedacht wordt (en in dit scenario de winnaar alles pakt of pikt) gaat je les al helemaal niet op. Wel zou idealiter de sancties die - na rechterlijke toetsing - opgelegd worden nav overtredingen los moeten staan van een figuurlijke middelvinger die Trump op zou kunnen steken.

Veel van de rest van je reactie lijkt me wensdenken. Of je moet vergezichten hebben van een oppermachtig EU, wat inherent aan de samenstelling van de EU als autonome landen (en het subsidiariteitsbeginsel), waar democratie ook uitholt, inherent aan die structuur. Ik ben van mening dat in NL Trump teveel als dombo neergezet wordt, terwijl hij als sluwe vos van het (nu nog) machtigste land wel iemand is waar rekening mee gehouden moet worden. Negeren kan niet eens, al zouden sommigen willen.
applegebruiker @kdekker21 april 2025 09:00
Waaruit leid jij af dat Trump enige vorm van intelligentie heeft en die sluw inzet?(anders dan inzet voor eigen gewin)
kdekker @applegebruiker21 april 2025 09:41
Wat je van de man ook vindt, hij zit daar wel als president. En hoe hij aan zijn geld gekomen is, feit is dat hij veel heeft. Dat kun je doorgaans niet zonder geluk, slimheid, sluwheid, intelligentie. En of iets wel of niet voor eigen gewin is, doet daar niets aan af.
E5X @The Zep Man19 april 2025 20:08
Les 1 in de (real) politiek: altijd voor je eigen belangen gaan, moraliteit bestaat niet.
Europese belangen zijn nu om even rustig aan te doen. 1000-den banen staan op het spel.
EU pakt het slim aan, beetje meebewegen, bully beetje blijmaken en op langere termijn zowel qua IT, energie en defensie onafhankelijk worden.
Helaas is de Nederlandse politiek met navelstaren bezig
willieverhoef @The Zep Man19 april 2025 16:02
Import heffing vergelden met hetzelde is niet slim als een export heffen opleggen, dan krijg jij het geld.
TWeaKLeGeND @willieverhoef20 april 2025 18:53
Dus, je stelt voor om export naar de VS NOG duurder te maken en denkt dat daarmee geld in de Europese kassen terecht komt? Is het niet logischer dat de handel gewoon bijna stopt als je dat doet?

Gewoon lekker niks doen, laat de Amerikanen in hun sop gaar koken en dump geen extra belastingen op Europeanen. De Amerikanen worden het vanzelf zat dat de inflatie x3 gaat.
Mathijs Kok @The Zep Man20 april 2025 09:20
[...]
Geef nooit toe aan een pestkop. Dat is les 1 voor omgaan met pesten.
Op een schoolplein.

Als het gaat om de volledige economie van de EU lijkt het me dat dergelijke platitudes maar even op zij gezet moeten worden. Wat je ook van de oranje clown denkt, hij is in staat om onze economie enorme schade toe te brengen. En we weten ook dat hij geen morele bezwaren heeft om dat soort dingen te doen.
Guru Evi @The Zep Man21 april 2025 12:43
Alsof China zomaar de VS kan verlaten.

Wat je nu ziet gaat zich versnellen - protesten tegen Xi, de Chinese markt die in elkaar zakt.

Meer dan de helft van de Chinese provincies heeft hun zelfingestelde groeidoelstellingen gemist. Dat omvat de zogenaamde welvarende provincie Hainan. Er zijn minstens 100 protesten geregistreerd in China en sommige daarvan zijn geëscaleerd. De economische situatie is al slecht genoeg voor mensen om het beleid van Xi Jinping impliciet te bekritiseren, wat gevaarlijk is om te doen in China.
Brazos @avlt19 april 2025 11:42
Je normen en omgangsvormen, de rechtsstaat, handhaven en een boete uitdelen.

Dat het kleutertje in het Witte huis dat niet blieft is dan zijn probleem. Komt maar op met die tarieven, dan kunnen ze nog een trap meekrijgen de oceaan over.
Kristof Vxx @Brazos19 april 2025 12:21
Komt maar op met die tarieven
Zo simpel is het natuurlijk niet als je een Europees bedrijf hebt dat voor een (groot) deel van de omzet van de Amerikaanse markt afhankelijk is. Die bedrijven gaan dan ook minder verkopen, dus minder mensen nodig hebben en ze ontslaan. Minder belasting betalen terwijl er meer werkloosheidsvergoeding moet worden betaald. En eventueel gaat het bedrijf volledig failliet waardoor de negatieve spiraal nog groter wordt.

Vermenigvuldig dit met tienduizenden bedrijven en je hebt een economische crisis.
Brazos @Kristof Vxx19 april 2025 12:37
Dat is dan maar zo. Nihilisme gaat het opkomend fascisme geen halt toeroepen. We zullen weerbaar moeten worden, en daarmee moeten onderkennen dat er meer is in deze wereld dat waarde heeft naast geld. Zoals onze vrijheid, gelijkheid, veiligheid, vertrouwen, rechten etc.
BarnET @Brazos20 april 2025 08:54
Je weet dat dan morgen ASML zegt “we zijn klaar met jullie kleuters en we vertrekken.”
Brazos @BarnET20 april 2025 12:57
En waar dacht jij dat ze dan heen zouden gaan? De enige uitwijkmogelijkheden die ASML heeft zijn binnen de EU (Frankrijk voornamelijk), en dat zou gezien de gezamenlijke markt weinig uitmaken als het gaat om handel met Trumpistan.
BarnET @Brazos20 april 2025 16:44
ASML heeft amper tot geen afzetmarkt binnen de EU.

Die gaan naar trumpland
Brazos @BarnET20 april 2025 21:17
Dat acht ik vrij onwaarschijnlijk, dit soort bedrijven staan niet te springen om fascistische dictaturen waar alles elke dag met een enkele pennenstreep compleet anders kan zijn en je niets te verweren hebt, met daarbij ook nog eens enorme handelsbarrières richting je belangrijkste markt.

Als ASML ergens heen gaat buiten de EU dan zal dat Azië zijn. Maar nog veel waarschijnlijker is dat wat er is nergens heen gaat, en er in de toekomst wordt uitgebreid naar Frankrijk. Aangezien Nederland een beetje een doodlopende weg is, geen ruimte, stikstof, geen woningen etc.

[Reactie gewijzigd door Brazos op 20 april 2025 21:18]

BarnET @Brazos21 april 2025 09:52
Zoals hier met onze ambtenaren en rechters omtrent stikstof regels?

Dan kan je als bedrijf beter Trump hebben. Als je zoals ASML iets te bieden hebt valt daarmee nog te praten.
Brazos @BarnET21 april 2025 10:34
Trump is beter voor niets of niemand behalve Trump. Dat gaat nog wel tot je doordringen. Wellicht dat op de rokende ruïnes van de VS dan weer 80 jaar aan relatieve vrede gebouwd kan worden.
BarnET @Brazos21 april 2025 17:51
We gaan het zien
dasiro @Kristof Vxx19 april 2025 12:29
je bent de laatste optie vergeten: het bedrijf verhuist naar de VS, omzeilt invoertarieven en zet van ginder producten hier op de markt als dat betekent dat ze zo meer winst kunnen maken.
avlt @dasiro19 april 2025 12:43
Zou jij je bedrijf naar de VS verhuizen, wetende dat er een kleuter aan de knoppen zit die iedere paar uur andere economische omstandigheden creeërt?
dasiro @avlt19 april 2025 13:20
de brain-drain vanuit Europa naar de VS is geen nieuw fenomeen en als een bedrijf dat al een band heeft met de VS moet kiezen tussen die band volledig door te snijden, omdat het financiële zelfmoord is dan kan ik mij inbeelden dat ze de huidige president er als noodzakelijk kwaad kunnen bijnemen, naast de mogelijkheden die zo'n verhuis ook kan bieden.
Kristof Vxx @avlt19 april 2025 14:34
Je verhuist enkel het deel dat instaat voor de productie voor de VS. De redt blijft waar die is. Veel bedrijven doen dit al, zolang het economisch rendabel is.
Manderlay1 @dasiro19 april 2025 12:46
En dan bij andere president de tarieven weer omlaag dan heb je als bedrijf gigantisch veel onkosten gedaan om 3,5j te overbruggen.
dasiro @Manderlay119 april 2025 13:21
jij noemt het overbruggen, maar er zijn echt bedrijven waar het over overleven gaat.
Manderlay1 @dasiro19 april 2025 14:04
Ja dan gaan ze ook geen kosten maken om te verhuizen naar daar
Boxman @avlt19 april 2025 11:53
met het risico dat Trump helemaal het spoor kwijt raakt en ons ook opzadelt met 100-200% tarieven?
Dat is speculatie gevoed door angst, en precies wat ik bedoel. Je laat dan vooral op voorhand zien dat dreigen met extra tarieven heel goed bij je werkt, en dat geeft Trump direct een sterkere onderhandelingspositie.

Wat ik zou doen heb ik reeds gezegd. De boetes meenemen naar de onderhandeltafel en ze daar zo groot en belangrijk maken als kan, ookal zijn ze dat in feite niet. Maar ze als 'token van goodwill' (maar meer als knieval) alvast toegeven voordat er ook maar 1 woord onderhandeld is, nee zeker niet.
GertMenkel
@avlt19 april 2025 12:37
Ik denk dat je hier eigenlijk wel het pijnpunt aanwijst. Onze idealen tegenover onze portemonnee.

De EU is zich langzaam aan het afkoppelen van Amerika op softwaregebied (een eigen betaalsysteem met de digitale Euro, Duitsland die langzaam van Windows probeert af te komen) maar vaart wil het niet lopen.

Wat dit aantoont is dat Trump's manier van werken gewoon effectief is tegen Europa. China ontblootte haar tanden en laat de Amerikanen ze niet pesten, Europa is te bang dat mensen hier te veel ongemakken ervaren om ze een strobreed in de weg te liggen. Schreeuwen, dreigen, uitschelden, en de EU gedraagt zich als een mak schaap, want de EU is machteloos. China, India, en Rusland zullen dit de komende jaren niet gaan vergeten.
Sissors
@GertMenkel19 april 2025 16:35
De EU is zich langzaam aan het afkoppelen van Amerika op softwaregebied (een eigen betaalsysteem met de digitale Euro, Duitsland die langzaam van Windows probeert af te komen) maar vaart wil het niet lopen.
Ik zie het juist andersom ben ik bang. De digitale Euro is een concept, en als het ooit voorbij de conceptfase komt, is het huidige doel dat het een beperkte aanvulling is op huidige systemen, geen vervanging. Tegelijk gaan we allemaal naar Visa / Mastercard pinpassen, waarmee je ook online kan betalen. Nu willen ze Ideal Europabreed gaan uitrollen, maar ik verwacht eerder dat over 5-10 jaar Ideal richting zijn einde gaat hierdoor. Het kan goedkoper zijn voor de winkel, maar de EU heeft het winkels verboden om de kosten van deze Amerikaanse betalingsplatformen door te berekenen.

Duitsland probeert al minstens 15 jaar van Windows af te komen. En ondertussen zie je dat we juist steeds meer naar de Amerikaanse cloud verplaatsen. En Europese alternatieven? Dan komt er iemand heel enthousiast dat je een zooi opensource programma's wat aan elkaar kan knopen, maar hebben we een Europese tech reus die echt een alternatief is op de Amerikaanse? Nop.

En dan komen nu de LLMs. Weer primair uit Amerika. China heeft nog wat. En Europa? Tja we hebben Mistral. Maar zonder zelf het geprobeerd te hebben, lijkt het primaire selling point van Mistral toch dat het Europees is. Dus niet dat het beter is dan wat de Amerikanen doen, maar het is niet Amerikaans. Tja, ik denk niet dat je daarmee gemiddelde bedrijf gaat overtuigen.

Dit is wat mij betreft ook het grotere probleem: Waarom loopt de EU zo achter op al deze technologie gebieden? (En het lijstje is natuurlijk nog wel wat langer, waarom is SpaceX in Amerika opgericht en niet in Europa?).
Wat dit aantoont is dat Trump's manier van werken gewoon effectief is tegen Europa. China ontblootte haar tanden en laat de Amerikanen ze niet pesten, Europa is te bang dat mensen hier te veel ongemakken ervaren om ze een strobreed in de weg te liggen. Schreeuwen, dreigen, uitschelden, en de EU gedraagt zich als een mak schaap, want de EU is machteloos. China, India, en Rusland zullen dit de komende jaren niet gaan vergeten.
En hier ben ik het helaas wel mee eens. Europa is compleet verdeeld. Andere landen hoeven ons niet tegen elkaar uit te spelen, dat doen we zelf wel. Nu heeft Frankrijk heel duidelijk gemaakt dat het enige wat Trump hoeft te doen om de Fransen over stag te krijgen, is dreigen met importheffingen op champagne.
kabelmannetje @avlt19 april 2025 18:53
Ja, onze wetten. Als hij wil dat de Amerikaanse ICT uitzet, dan moet hij dat vooral doen. We kunnen dat zelf ook. Eenmaal toegeven is altijd toegeven. Europa heeft ook wel wat truukjes, ASML zet dan maar even de chipmachines remote uit daar.
Annihilism @avlt19 april 2025 20:56
Ik hoop dat hij dat gaat doen zodat we eindelijk eens van die Amerikaanse enshittification bagger af zijn. Liever gisteren als vandaag.

De EU moet eens ophouden met die halfzachte houding. Laten we ons eens onafhankelijk maken van dat waardeloze land. Amerika is qua rechtstaat en sociale normen gewoon een bananrepubliek en niks beter als Iran, Rusland en Noord Korea.
Sebazzz @avlt19 april 2025 15:36
Hetzelfde narratief afdraaien wat Trump tegen ons gebruikt qua goederen, kunnen wij doen voor digitale diensten.
GoogleWave @Sebazzz20 april 2025 09:48
Wij kunnen dat helemaal niet doen volgens mij. Ik verwacht dat burgers daadwerkelijk in opstand zouden komen tegen de overheid als hier de overheid Amerikaanse diensten zou blokkeren

Stel je voor: geen Amerikaanse films, muziek en series meer en alle android apple en windows apparaten stoppen met werken.
Waarschijnlijk moeten we dan het leger inzetten om de rust te herstellen
bzuidgeest
@GoogleWave20 april 2025 16:42
Al die apparaten stoppen echt niet met werken. Ze verliezen op zijn hoogst wat diensten.

En ik denk dat veel burgers (zeker hen die roepen over soevereiniteit), super blij zouden moeten zijn als al die dingen verdwijnen. Alles terug naar eigen markt.

Al die anti EU figuren die nu op de knieën gaan voor de VS zijn huichelaars ten top.

Overigens geloof ik nooit dat Trump Netflix of zo blokkeert. Dat zou die dienst ook zijn nek omdraaien. Zelfde met film en series. Dat draait op wereldwijde verkoop. Zijn rijke vriendjes zouden dat nooit gestopt willen zien.

Misschien blokkeert hij AWS of Azure of zo. Dat is een hindernis, maar een die we gewoon kunnen vervangen. Goed voor eigen IT markt. Kopen we wel hardware in andere landen zoals Taiwan en China. ARM is prima voor het datacentrum.

Deze burger zou feesten als we al die diensten kwijtraken. En dan hard aan het werk. En iemand die wil protesteren gaat maar in de VS wonen.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 20 april 2025 16:44]

bzuidgeest
@avlt20 april 2025 16:37
En dan wat? Alleen maar goed voor de interne markt. De Amerikanen hebben niets wat wij niet kunnen vervangen. Het gaat korte termijn pijn doen, maar uiteindelijk is het goed voor onze eigen IT industrie die adem ruimte krijgt tegenover microsoft e.d.

Ik loop met plezier de komende jaren nieuwe infra in te richten, nieuwe tools te programmeren. Zie het microsoft monopolie veranderen in iets gezonders. etc etc

En die 200% tarieven... Wat maakt dat uit. De producten die ze van ons nodig hebben kopen ze toch wel en die tarieven maakt het voor de VS duurder om dat te doen.

Net als Trump nu al aan het terugkrabbelen is tegenover China, met allerlei uitzondering voor electronica en grondstoffen. Wat met die tarieven van hem werden grondstoffen en productie in de VS onmogelijk duur. En even een rare earth mijn tevoorschijn toveren in de VS kan niet. China heeft de VS bij het nekvel. Ja er is onderlinge afhankelijkheid, maar al die materialen kan China ook aan ons kwijt. Krijgen we het wellicht nog met korting ook.
Triblade_8472 @Boxman19 april 2025 11:00
Ik denk beide.

Kijk eens hoe de EU China behandeld. Extreem voorzichtig omdat we hun grondstoffen willen voor een prikkie. Geen enkel EU land roept iets hards over de Oeigoeren, ondanks dat ze even erg worden behandeld als de joden in de 2e wereldoorlog, waar we onze mond zo vol van hebben "dat mag nooit meer gebeuren".

Daarnaast roept Trump iets en de EU volgt netjes. We schelden hier, maar lopen wel netjes in de pas. Tja.
TheVivaldi @Triblade_847219 april 2025 11:15
Wat betreft China meten we sowieso met twee maten, los van de Oeigoeren. Ik bedoel: er is een extra heffing op in China geproduceerde auto's, maar niet op bussen en treinen die daar geproduceerd worden. Dus al die bussen van BYD, Yutong, etc. die hier in grote getalen worden besteld, worden niet belast. Dat is wat mij betreft erg krom. Wat is er anders aan een bus dan een auto? Het enige verschil is hoeveel mensen je kunt vervoeren, maar het blijven allebei vervoersmiddelen met eenzelfde aandrijving en die allebei op de weg rijden. Stel je voor dat het elders zo zou gaan: wel extra betalen voor komkommers, maar niet voor augurken. 8)7

Niet dat ik geheel tegen ben op heffingen op Chinese auto's, hoor, maar als de bedoeling is om goedkope Chinese producten tegen te gaan ten voordele van Europese fabrikanten, trek het dan gelijk en voer die heffing ook in op bus- en treinfabrikanten, want daar hebben Europese fabrikanten net zo goed last van.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 19 april 2025 11:20]

The Zep Man
@TheVivaldi19 april 2025 11:52
Wat is er anders aan een bus dan een auto?
Een bus gebruikt voor openbaar vervoer heeft een maatschappelijke functie. Een auto heeft dat niet.
William_H @The Zep Man19 april 2025 12:22
Maar beide worden gemaakt in Europa en ondersteunen dus de Europese economie. Van Hool (wat je ook mocht vinden van het bedrijf en z'n model) is mede door de goedkope bussen uit China over de kop gegaan. Hetzelfde geldt (deels) voor Ebusco.
De goedkope troep van BYD wordt gewoon gekocht omdat ze goedkoop zijn. Maar niet omdat het degelijk spul is a la VDL, Mercedes of Ebusco (uit eerste hand van vele buschauffeurs gehoord).
Manderlay1 @William_H19 april 2025 12:49
Van Hool is overkop gegaan door in te zetten op de verkeerde technologie en wanneer ze het door hadden dat ze gemist hadden was het te laat.
Darkstriker @The Zep Man19 april 2025 12:25
En daarvoor wil je dan weer wel afhankelijk zijn van China? Lijkt me juist dat kritieke infrastructuur en dienstverlening (zoals bussen) juist onafhankelijk moet zijn. Als we zelf geen autos meer bouwen, dan is dat misschien vervelend maar zo erg nog niet. Maar zelf geen bussen meer bouwen? Dan hebben we als samenleving een veel groter probleem.
The Zep Man
@Darkstriker19 april 2025 12:27
En daarvoor wil je dan weer wel afhankelijk zijn van China?
Ik wil niets. Ik geef alleen aan wat een verschil is dat waarschijnlijk meegenomen is in de overweging om het ene wel te voorzien van een importheffing en het ander niet. Over of het een correcte beslissing is en wat de verwachte en daadwerkelijke uitkomsten zijn zeg ik niets.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 19 april 2025 12:28]

TheVivaldi @The Zep Man19 april 2025 13:31
Bussen worden niet alleen gebruikt voor openbaar vervoer, en auto's ook niet alleen voor besloten vervoer.
GertMenkel
@Triblade_847219 april 2025 12:31
Daarnaast roept Trump iets en de EU volgt netjes. We schelden hier, maar lopen wel netjes in de pas. Tja.
De EU laat zich vaker door Amerika beïnvloeden dan ik zou willen, maar dat lopen in de pas is wel iets waar vooral Nederland in uitblinkt. De gelekte documenten van de Amerikaanse missie in Nederland waren dan ook heel positief over hoe wij de Amerikaanse belangen behartigen binnen de EU.
yevgeny @Boxman19 april 2025 11:46
Trump creëert eerst de crisis en biedt daarna een oplossing voor de door hem zelf gecreëerde crisis.

EU zou niet toe moeten geven aan die tactiek, als je eenmaal toegeeft aan een afperser komt hij altijd terug voor meer.
BlaDeKke @Boxman19 april 2025 12:08
Ondertussen is het anders duidelijk dat trump noch een plan, noch competent, noch een ruggengraat heeft. Een blinde stier zonder ballen!
JanvD @Boxman19 april 2025 10:57
Wat zou jij doen met die stier in je porseleinwinkel?

Afschieten en dan de rest van de kudde boos door je winkel laten razen?
Boxman @JanvD19 april 2025 11:05
Ik zou in ieder geval niet het extra poselein uit het magazijn erbij zetten met de stier nog in de winkel om het hem even wat makkelijker te maken. De fabricagefouten die ik toch nog had liggen snel rood verven (figuurlijk gezien he, i.e. die wil de stier heel graag) en buiten neerzetten zodat de stier daar op af gaat ipv mijn mooie uitgestalde waren, dat wel.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 19 april 2025 11:06]

Vicje @JanvD19 april 2025 11:47
Een muur er omheen zetten en laten weten dat ie pas vrij komt als ie rustig is.

Ik vind dit nogal een precedent scheppen. Je krijgt een boete, omdat je je niet aan de wetgeving houdt. Als je dan ineens geen boete meer gaat opleggen, wat is je wetgeving dan nog waard? En ja het klopt, er staat dat er alleen sprake is van uitstel. Maar ik denk dat in dit geval uitstel afstel is.
Jiskefet296 @Boxman19 april 2025 11:45
En de EU geeft hiermee toe dat deze boetes uitmaken van protectionisme. Alle recht kan uit het raam voor wat extra geld.
cold_as_ijs @Boxman19 april 2025 12:28
Nu boetes uitdelen betekent simpelweg dat je een troef tot escalatie uit handen geeft. Zeker omdat totaal niet duidelijk is wat Trump nu wil. Komt Trump met een idioot voorstel, wat ik overigens gewoon verpacht gezien het stuk dat Peter Navarro in The Economist heeft geplaatst, dan kan je op meerdere manieren gaan escaleren.
Je moet dit inderdaad niet doen om Trump te pleasen. Maar ik zie dit besluit dan ook niet als een actie om hem te pleasen maar toch iets strategischer.

Trump gaat hoog spel spelen inclusief de NAVO opblazen, maar hij heeft simpelweg niet alle kaarten in handen. De handel die we met de VS hebben is groot maar een handelsdeal met Mercosur en India kan het al voor een groot deel compenseren.
Darkstriker @Boxman19 april 2025 12:28
Het probleem is natuurlijk, dat elk klein rotlandje in de EU moet instemmen met veel van deze dingen. De macht in de EU is zo krankzinnig decentraal, dat men de EU landen uit elkaar kan spelen (dat doet de VS als sinds jaar en dag, niet zo alsof dat onder Trump nieuw is - en China doet het natuurlijk ook - en Rusland uiteraard helemaal met Poetins schoothondje Orban). De mensen die in de EU de macht zouden moeten hebben om hier goed tegen op te treden hebben die macht in feite alleen bij goede gratie van de regeringsleiders van de lidstaten en dat zorgt ervoor dat ze bijna zo impotent zijn als de huidig premier van Nederland.
n4m3l355 @Boxman19 april 2025 12:37
Sinds wanneer dienen boetes voor het overtreden van de lokale regelgeving worden meegenomen maar de onderhandel tafel? Direct uitdelen en hard aanpakken die hap. Denk je dat de AG in Amerika ook een beetje met zn komt ligt te draaien?

De EU staat te kijk, niets meer. We hebben de grootste moeite om als een blok op te treden zoals je de afgelopen dagen wel zag met de extreem Italiaanse rechtse wappie die gezellig ligt te koffie drinken met Trump. Hoe kunnen we serieus worden genomen zolang we dit soort excessen tolereren inclusief een Orban. De EU dient echt maar zichzelf te kijken hoe we ons beter kunnen formuleren want we krijgen ze van links en rechts langs de oren.
Av- @Boxman19 april 2025 13:15
Het klopt wat je zegt, maar je doet nu net alsof ze hun “troef” op voorhand al laten vallen. Wellicht zitten ze al in een dusdanig ver stadium in de onderhandelingen dat ze van Trump al enkele toezeggingen gekregen hebben en dat ze daarom nu wat water bij de wijn kunnen doen en in elk geval de boetes even gaan uitstellen. Er zitten (hopelijk) genoeg adviseurs in de Europese top met ook een greintje mensenkennis die ook het spel van Trump doorzien en daarop inspelen.
FatGoebbelsIM @Boxman19 april 2025 13:24
Alle EU leiders enorm grote mond over Trump dit Trump dat en 'wat een dombo' en 'hij heeft alleen zichzelf ermee'.. Maar tegelijkertijd schoorvoetend toegeven op zo'n beetje elk vlak als blijkt dat Trump geen blufpoker speelt maar gewoon bereid is als een stier door de porseleinwinkel te gaan. Dat betekent dat óf Trump zo stom nog niet was, óf dat de EU een veel te halfzachte instelling heeft die nu compleet kan worden uitgebuit.
Je eerste alinea is onzin. lees het eerste alinea van de inleiding van het Tweakers stuk nog'ns, ik zal het quoten:
De Europese Unie heeft begin deze week besloten om de boetes voor Apple en Meta voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de krant wil de EU daarmee voorkomen dat er een conflict ontstaat dat de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en de VS kunnen belemmeren.
Sleutelwoord is "belemmeren."

De DMA boetes voor Apple en Meta staan vast, waarschijnlijk is de hoogte vd boetes nog niet bepaald, maar de boetes gaan komen, sowieso.

De reden dat ze het uitstellen is dat de EU de crimineel die het witte huis bezet geen extra troeven willen geven, die de crimineel als een hefboom kan gebruiken, tijdens de onderhandelingen, zodat de boetes vd tafel verdwijnen, de EU wil hem geen extra stok geven om mee te slaan. maw De onderhandelingen gaan over import/export en de EU ziet de boetes er los van.

Na de onderhandelingen worden de boetes bepaald en alsnog gegeven want de Digital Markets Act zijn geschonden en deze bedrijven gaan er niet mee weg komen.
Powerblast @Boxman19 april 2025 15:25
Denk dat het hier vooral een kwestie is van niet nog meer olie op het vuur te smijten. Je weet gewoon op voorhand dat het dan toch escaleert. Lijkt mij persoonlijk beter om de onderhandelingen toch even hun kans te geven, hoe klein de kans ook.

De boetes zijn misschien terecht maar je ze doorvoeren blaas je direct alle andere onderhandelingen op. Beter de kat uit de boom kijken wat de onderhandelingen brengen, die boete kan je later alsnog gewoon doorvoeren als er verder niks uit de bus komt. Diplomaten draaien volgens mij op dit moment zwaar overuren :), je hebt wat de politiek publiek zegt en wat er achter gesloten deuren wordt gezegd, twee verschillende zaken waar wij als publiek denk ik weinig van te weten krijgen.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 19 april 2025 15:28]

jaquesparblue @Boxman19 april 2025 18:07
Er staat hier niks dat er kwijtgescholden wordt.

Trump is een uiterst volatiel klein kind die alle aanvallen op zijn beleid persoonlijk oppakt en direct escaleert tot het absurde ongeacht de consequenties. Die consequenties hebben al eerder de markt in een vrije val gebracht, wat ook extreme gevolgen hier heeft. EU pakt dit slimmer aan, nu is er die 90 dagen dat alleen de 10% geldt (en de eerder aangekondigde 25% op staal), een goed moment om te sussen wat er te sussen valt. Zorgen dat de EU zichzelf beter positioneert.

EU dringt al langer aan op geen tariffs voor beide partijen, dat is de inzet. Als dat niet lukt en het gebeuren gaat over 90 dagen alsnog in dan heb ik er wel vertrouwen in dat de EU toeslaat. Importbelasting zal verder slim uitgerold worden, in fases zodat de partijen aan onze kant van de plas zich kan voorbereiden. Deze boetes zullen niet verder uitgesteld raken.
Daarnaast importeert EU een stuk minder uit de VS dan vice versa, op goederen. Services is waar de EU harder kan toeslaan, en ik verwacht dat dit dan ook zal gebeuren. Hoe is nog de vraag; meer boetes door strengere controles? data limitaties? Limitaties op winst gegenereerd in de EU zodat dit geld in de EU blijft (beetje a la China)? Meerdere wegen die Trump, zijn billionair vriendjes en stemmers kan pakken zonder dat direct nadelige gevolgen heeft voor "ons".
Remzi1993 @Boxman21 april 2025 12:10
Nu heb je alleen maar op voorhand laten zien dat die boetes bespreekbaar zijn, en daarmee is het geen troef meer.
En ook laten zien dat die boetes politiek gemotiveerd zijn of tegen gehouden kunnen worden door de politiek, dus niet neutraal en "rule of law", want je zou toezichthouders alle munitie willen geven, maar omdat de EU commissie deze boetes uitgedeeld kunnen zij het ook uitstellen of van tafel vegen. Dat is dus een probleem. Die boetes moeten uitgedeeld worden omdat Apple en dergelijke zich niet aan de wetten en regelgeving houden.
audiojunk 19 april 2025 11:22
Jammer dat de meeste landen toch de kont van Trump gaan kussen ipv keihard terugslaan met dezelfde heffingen, alleen China durft het.
Trump gaat waarschijnlijk nog meer ellende veroorzaken door zich terug te trekken uit Oekraïne en dan staat Europa er alleen voor.
Ook gaat die waarschijnlijk de inflatie in de US aanjagen omdat hij de rente omlaag wil hebben en dat met of zonder Powell.
Recessie lijkt onvermijdelijk.
FranzFerdiNaN @audiojunk19 april 2025 11:44
Doen ze dat? China is al druk bezig met een nieuw charmeoffensief in de omringende landen, Japan heeft wat Amerika doet al afpersing genoemd, de EU draait hard weg van Amerika, Canada is helemaal klaar met Amerika.

Behalve een grote atzetmarkt heeft Amerika niet veel te bieden, en het is overduidelijk geworden dat afspraken met Trump niet te vertrouwen zijn.
lDDQD @FranzFerdiNaN19 april 2025 15:02
Die "charmeoffensief" waar je naar verwijst is al jaren bezig. Ze hebben al ver voor corona geïnvesteerd in betere relaties met andere Aziatische landen.
Mathijs Kok @audiojunk20 april 2025 09:36
Jammer dat de meeste landen toch de kont van Trump gaan kussen ipv keihard terugslaan met dezelfde heffingen, alleen China durft het.
Als wij nou de aardemetalen had die China heeft zouden we ook wat steviger kunnen staan. Zo veel Tweakers zijn blijkbaar bereid onze economie zware schade toe te brengen om Trump 'terug te pakken'. Dat is het kopieeren van het gedrag dat we juist verafschuwen!
yevgeny 19 april 2025 10:48
Vreemd dat er over boetes en de hoogte daarvan onderhandeld kan worden.

Boetes worden opgelegd omdat wetten of regulering wordt overtreden, tenminste zo hoort het te zijn in een rechtsstaat.

Met dit gedrag laat de EU zien dat EU boetes politieke machtsmiddelen zijn en dat boetes willekeurig en op niet juridische argumenten worden uitgedeeld.
GertMenkel
@yevgeny19 april 2025 12:43
Het verlagen van boetes is een manier om goodwill te creëren. Die boetes zijn er omdat de wet is overtreden, de verlanging of het wegstrepen ervan is een manier om kleuters als Trump niet te kwetsen.

De EU kijkt nu heel pragmatisch naar "zijn de miljoenen van Facebook het waard om de honderden miljaren van een handelsoorlog te riskeren". In mijn ogen nutteloos natuurlijk (die handelsoorlog is er al en zal niet zomaar ophouden) maar ik snap ook wel dat de politici van de EU liever genoeg gas hebben om onze huizen warm te houden aan het eind van het jaar dan dat ze Google een halfslachtig stootje tegen de arm geven met een privacyboete.

De boetes zelf zijn verre van willekeurig. Het willekeurige aspect is de politiek die zich met de uitvoerende instanties bemoeit om politiek beter uit de verf te komen.
ArnoldSmit @yevgeny19 april 2025 10:59
Jij interpreteert aan de hand van wat er nu gebeurt dat de Europese Unie willekeurig boetes uitdeelt.

Vind het erg kort door de bocht, de Europese Unie wacht nu met de boetes omdat er veel grotere belangen spelen dan enkel een boete opleggen.
Als de handel in grote mate verstoord raakt tussen de Europese Unie en de USA dan heb je kans op een enorme recessie.
De vraag is, is die boete dan uit principe willen opleggen nog wel de juiste afweging.

Dat is waar het hier om draait.
(Ik ben het met je eens dat in de ideale wereld dit niet zo zou werken, echter leven we niet in de ideale wereld ;) )

[Reactie gewijzigd door ArnoldSmit op 19 april 2025 11:00]

Brazos @ArnoldSmit19 april 2025 11:38
Aan de hand van het artikel kun je inderdaad concluderen dat de EU willekeurig boetes uitdeelt. Het laten afhangen van de onderhandelingen, dat is omkoping met een leuke beschrijving erbij. Oftewel corruptie.

Boetes leg je ook niet uit principe op. Als je de wet overtreedt en daar staat een geldstraf op, dan krijg je een boete.
ArnoldSmit @Brazos19 april 2025 16:56
Dat jij het ervaart als corruptie en/of willekeur maakt het geen corruptie en/of willekeur.

Aan de beschrijving corruptie voldoet dit sowieso niet.
Willekeur?
Zo kan je het zien als je je niet goed verdiept in welke belangen er op het spel staan.
Principes zijn belangrijk, maar een gezonde stabiele economie ook.

Soms is er de keus tussen twee kwaden ;)
sympa @Brazos19 april 2025 11:41
1boetes leg je op met een doel. Soms krijgt een jongere in ons land geen boete, maar een waarschuwing. Omdat een boete een kwajongen tot de criminaliteit zou kunnen drijven.
ArnoldSmit @nutty19 april 2025 16:53
Als je gaat kijken naar jongeren op festivals, en de Nederlandse jongeren vergelijkt met de buitlandse jongeren uit Duitsland, België, Italië.
Zijn het met name vooral de buitenlandse jongeren die geen maar weten te houden.
In Nederland weten jongeren gemiddeld genomen beter waar hun grenzen liggen.
dez11de @nutty19 april 2025 13:00
Criminaliteit is sinds de eeuwwisseling alleen maar gedaald.
Rhinosaur 19 april 2025 10:55
Onze rechtsstaat is gegijzeld door een Amerikaanse dictator/terrorist. Vreselijk dat dit kan gebeuren.
lighting_ @Rhinosaur19 april 2025 11:36
dat heeft de EU helemaal aan zichzelf te danken door geen eigen software producten te
ontwikkelen en te leunen op Amerikaanse producten.
Kijk eerst zelf in de spiegel.
In de economische boekjes wordt altijd gehamerd op risico spreiding
Het is echt geen rocket sciende hoor.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 19 april 2025 11:37]

sympa @lighting_19 april 2025 11:55
We hebben wel eigen zover producten, maar de VS is veel beter in marketing. Ik denk maar aan de koppelverkoop die Microsoft pleegt.
lighting_ @sympa19 april 2025 12:14
welk Europees concurrent is er voor MS Alphabet Apple Meta Whatsapp Snowflake NVIDIA Android
BobJung @lighting_19 april 2025 13:00
Open source, gebruik het niet omdat de middelen werken. Microsoft dito. Op het werk gebruiken we Siemens software voor ontwikkelen.
Thuis ontwerpen werkt 100% met europese middelen. Solid Edge (Siemens) voor 3d modeleren en een Prusa XL en MK4s voor 3D print werk. Materialen koop ik bij NL producerende bedrijven. Mijn email bij hover.Com, wat van TUcows afstamt.
De big tech is echt niet nodig, dat zijn keuzes. Stam uit een tijd dat ik met potlood tekende en de basis doe ik nog steeds zo. Berekeningen op een bier viltje
FEM werkt tevens met een Siemens product.
Handhaven is een NL probleem eerste orde. Lopen veel zaken uit de hand.
Laten we aub Trump en Co in zijn sop gaar koken en die tech bedrijven beboeten voor wat ze onze maatschappij aandoen. Onze hele NL voedsel keten beschermen is veel belangrijker. Eerst onze basis op orde daarna helemaal achter aan, big tech. Zou NL een stuk gezonder maken.
lighting_ @BobJung19 april 2025 14:45
als het zo makkelijk is waarom stappen bedrijven dan niet over?
Big tech is echt niet nodig? Op basis van wat voor argumenten?
Hoe weet jij 100% zeker dat jouw tools dezelfde service/stabiliteit/schaalbaarheid/snelheid etc bieden?
Uit welk ervaring spreek jij?
noem voorbeelden van big comapnies die GEEN Amerikaanse software gebruiken.
Immers jij komt met argumenten dat het kan. Eerst voorbeelden dan discussieren we verder.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 19 april 2025 14:47]

BobJung @lighting_19 april 2025 15:46
Zoals ik al aangaf is onze werktuigbouw ontwikkeling in zijn geheel in TeamCenter (PDM) icm Solid Edge als 3D pakket. De Hydrohammers , Handeling tools en Powerpack die we produceren gebruiken Siemens PLC's.. Onze eigen ontwikkelde besturing draait op Linux.
Draaibanken,freesbanken Duitse makelij.
De wereld draait niet alleen op tech bedrijven. De basis is vooral zonder techbedrijven. Alle primaire industrie draait gewoon verder. Als je twee tellen de tijd neemt om te Google op mijn naam zie je waar ik werk. Grootste Fundatie bedrijf ter wereld. Vrijwel alle fundatie gebeurt met onze apparatuur.
Game industrie, multi media zijn bijzaken.
Vooral gamen doe ik super graag, maar is dit nodig. Balletje pakken en op een veld voetballen werkt heel verhelderend.
lighting_ @BobJung19 april 2025 15:59
Zozo
Geen excel word powerpoint powerbi
google sheet of andere applicatie van google?
Wat dacht van azure? AWS? en dergelijke?
Database? Oracle? nee? welke dan?
Hoe weet jij dat? heb jij een totaal overzicht van jullie IT landschap?
Tuurlijk joh

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 19 april 2025 16:07]

K0L3N @lighting_19 april 2025 17:50
Office suite is vooral een stukje gemak, de alternatieven voldoen in 99% van de gevallen, dus als het nodig is heb je die zo overhoop.
Azure/AWS is een lastigere, ik begrijp dat StackIT goed aan de weg timmert.
Database kom je eigenlijk per definitie bij SAP uit, dat is ook gigantisch in NL vergeleken met bijvoorbeeld Oracle.

Neemt niet weg dat de US producten gewoon goed werken, anders was iedereen allang overgestapt.
lighting_ @K0L3N19 april 2025 18:22
SAP heeft een eigen database
Zonder hana databse geen SAP4
Het is geen database zoals Oracle waar andere applicaties gebruik van kunnen maken

het argument er zijn genoeg andere tools met dezelfde gemak/service/stabiliteit/snelheid/schaalbaarheid is nergens op gebaseerd Niet voor niets stappen de bedrijven niet massaal over.

Welke applicaties ondersteunen linux? En ga zo maar door.
Praten vanaf de zijlijn is makkelijk.

Je hebt ook te maken met internationale bedrijven. Blijft de amerikaanse tak wel gebruik maken van MS en de Europese op een ander OS met andere applicaties?

EU heeft 20 jaar liggen slapen. Geen strategie voor wat als. Zo simpel is het
Wanneer de stof gedaald is en de verhoudingen weer normaal gaat de EU op dezelfde voet verder
En dat betekent geen plan van aanpak om minder afh te zijn van Amerikaanse software reuzen.

We hebben het vaker gezien. Tijdens Covid werd hevig gesproken om productie terug te halen.
Na Covid zijn de ideeën in een la belandt

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 19 april 2025 18:40]

Llopigat
@K0L3N20 april 2025 14:02
Gemak en compatibiliteit met legacy zooi ja. Bedrijven zijn echt bang dat ze iets kritieks niet kunnen openen, dat integraties falen enzovoorts. Communicatie tussen bedrijven gaat ook veel via office. Mail ff een xlsje door enz.

Niemand wil de eerste zijn die wellicht tegen problemen aanloopt. Wat er echt nodig is is een hele beweging die het aanwakkert.

En admins houden van Microsoft omdat alles zo gekoppeld is. Nouja de meeste admins want ik heb een hekel aan hun produkten.

Maar je ziet gelukkig steeds meer een "Buy European" beweging opkomen *O* En vervelend voor die Amerikanen: Zodra we overgestapt zijn, gaan we natuurlijk ook nooit meer terug, zelfs als ze wel weer eens respectabele regering hebben.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 20 april 2025 14:06]

BobJung @lighting_19 april 2025 19:32
Ik gaf in eerste post al aan dat we Microsoft gebruiken. Maar zoals K0L3N aangeeft dit is goed te vervangen, ja kost iets aan efficiëntie, maar ons engineering werk zit voornamelijk in ontwerp van tools voor fundatie. Die teken ik als het moet met een tekentafel, pft dat wordt wel even zoeken naar zo een tafel.
Onze leveranciers kunnen old scool bewerken, net als wij. We spreken hier over 600Ton aan staal en geloof me, dat is vakmanschap en vooral geen office of programmeer werk. Kan zo in een Grolls reclame.
Ik hoef voor man vakgebied niks te weten over IT. Kan alles draaien lokaal zonder zelfs Team Center. Gewoon vanuit verkenner.
Dat dit anders is dan zoals we nu werken begrijp ik heel goed.
Gaat er puur om dat we door gaan met werken als de hele IT omvalt.
Geloof dat jij geen idee hebt dat 90% van het werk dit niet nodig heeft en we prima zonder de big tech kunnen in europa. Wij doen doen niet aan massa productie, alles is project specifiek en met de "hand" te regelen.
Gewoon goed engeerings werk. Gelukkig hebben wij als mechanica engineers veel in eigen hand en inderdaad niet zo afhankelijk van IT als jij doet geloven.
lighting_ @BobJung19 april 2025 21:34
waar heb je het allemaal over?
De discussie is kan je de OS en applicaties van big tech vervangen met hudige Europese software "reuzen". Ja of nee?
Heb je een vervanger voor MS? Werken al je hudige applicaties op de vervanger?
Ja of nee?
Reageer eens op mijn reactie bij Internationale bedrijven.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 19 april 2025 21:35]

BobJung @lighting_20 april 2025 06:33
Om kort te gaan nee, zeker niet. Microsoft is een bedrijf die wereldwijd zo geïntegreerd is dat dit zeker niet kan. Microsoft heeft nog steeds mijn vertrouwen. Wil je die vervangen zal een Siemens en elk andere Europees bedrijf aan de bak moeten. Ben ik geheel voor. Een onafhankelijk OS zou een goed idee zijn. Open source bij voorkeur.
Internationale bedrijven die last hebben van deze handels oorlog, hun pijlen richten op "betrouwbare" landen, Canada, Australië, VK, China, indie.China zet ik er bewust tussen, die hebben de ballen de VS hard aan te pakken.
Apple en Meta gewoon beboeten zoals onze wet en regelgeving voorschrijft. Die negeren onze regelgeving willens en wetens. Had Meta allang op zwart gezet.
BarnET @BobJung20 april 2025 09:05
Pak dan gewoon Linux en ga dat doorontwikkelen en marketen.

Diverse distro’s zijn al gebruiks vriendelijker dan Windows.

Vanaf 0 beginnen? Daar hebben wij de kennis en interesses niet voor.
Miki 19 april 2025 11:22
Slimme zet van de EU, dit heet pas onderhandelen. De EU kan nu rustig de onderhandelingen in gaan met Amerika en de techbro’s het vuur aan de schenen leggen en daarmee dus ook de Trump regering schaakmat zetten. Onder het mom van: wat een leuke vrienden heb je Donald, we zouden het vervelend vinden als ze wat ergs overkomt }>
cold_as_ijs @Miki19 april 2025 12:30
Begin bijna te denken dat ze ineens door ramen gaan vallen als je het zo omschrijft }>
Llopigat
20 april 2025 14:00
Ik snap de band met big tech niet helemaal. Trump geeft helemaal niet om de diensten bedrijven. Hij neemt de verkopen va de diensten verlening van deze bedrijven helemaal niet eens mee in zijn valse cijfers (en als hij dat wel zou doen is die balans helemaal niet zo scheef)

Hij geeft vooral om de handelsbalans in goederen omdat daar zijn achterban vandaan komt. Laag opgeleiden dus fabrieksbanen. De hoogopgeleiden daar haten Trump. Helaas zijn die in de minderheid daar door het slechte onderwijs.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 20 april 2025 14:00]

magnifor 19 april 2025 11:33
Dit is wat ik al dacht wat er zou gebeuren. Slappe bende. Veel waf waf waf maar nu is het een miezerige miauwwww.
Palindrome @magnifor19 april 2025 12:13
Je kan het ook zien als onderhandelings token. Als je geen boetes oplegt in ruil voor geen tarieven dan is dat een zeer goede deal.
magnifor @Palindrome19 april 2025 12:50
Nee dat is geen goede deal. Dat is toegegeven en zwakte tonen. Met gelijke munt terugbetalen.
Palindrome @magnifor19 april 2025 13:06
Als je naast elkaar legt wat betreft impact en waarde is het wel een goeie deal.
Littlemarc 19 april 2025 11:37
De DMA, GDPR boetes treffen vrijwel alleen Amerikaanse bedrijven omdat zij domineren op dit vlak. Er zijn ook een paar iets grotere regionale spelers die ook boetes moeten krijgen zoals DPG media maar voorlopig is er gewoon meer te halen bij Google, Meta, etc.

Maar omdat al deze CEOs nu in Trump zijn oor fluisteren is er kans dat als ze boetes krijgen, Trump deze kan zien als een soort Tax (Tariff) op Amerikaanse bedrijven. Dat Europa sneaky aan protectionisme doet is geen geheim (De VS doet het ook tevens en China al helemaal).

Wat wel is gebleken in de laatste Episode van “Tariff Wars” is dat de EU meer blaf dan bijt heeft want de EU beweerde paraat te staan om hard terug te slaan maar na aankondiging “Liberation Day” tariffs, kozen ze het pad van stilte. China is de enige die woord bij daad heeft gezet.

In de komende 90 dagen vermoed ik wel dat de EU en de VS een nul-voor-nul deal zullen sluiten. De EU heeft tot nu toe dit aangeboden voor industriële export maar zal ook (tot weerzin van Frankrijk) agrarische producten moeten toevoegen en zijn ze rond. Over voedselstandaarden en veiligheid zullen ze in de EU nooit een compromis sluiten….denk ik….hoop ik ook.
Bozebeer38 @Littlemarc20 april 2025 03:04
De EU heeft gezegd we kijken die 90 dagen aan, dat is nog lopende hè..
Inmiddels is er overleg en wil de EU kijken wat daar uit kan komen.

Is niets slap of vreemd aan, dat is zorgen voor rust in de tent.
Niet voor niets vlucht men naar de euro in plaats van de dollar.
DarkRED_LennY 19 april 2025 10:47
Right,

En vanwege het simpele feit dat de WSJ "right-wing media" is geloven gelijk dat dit de waarheid is... *kuch*
Kristof Vxx @DarkRED_LennY19 april 2025 12:18
Dat staat er niet. Er staat "beweert The Wall Street Journal"
De rest van het artikel is in de voorwaardelijke wijs geschreven.

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