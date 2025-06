FT: Apple gaat 'anti-steering'-beleid aanpassen om meer EU-boetes te voorkomen

Apple is van plan om zijn 'anti-steering'-beleid aan te passen en zo tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Commissie. Dat schrijft The Financial Times op basis van ingewijden. Het bedrijf moet dit beleid voor donderdag 26 juni aanpassen om hoge boetes te voorkomen.

Apple is van plan om vlak voor de deadline concessies aan te bieden over het 'anti-steering'-beleid van de App Store, meldt The Financial Times. Daarbij krijgen appontwikkelaars beperkingen opgelegd in hoe ze klanten mogen informeren over goedkopere manieren om hun diensten af te nemen buiten de App Store om. In april kreeg Apple al een boete van 500 miljoen euro omdat dit beleid indruist tegen de regels van de Europese Digital Markets Act. Die wet is bedoeld om de concurrentie op digitale markten zoals de App Store te bevorderen. Apple kreeg twee maanden de tijd om zijn beleid aan te passen en zo nieuwe boetes te voorkomen. Die deadline loopt donderdag 26 juni af.

In het artikel van The Financial Times wordt niet genoemd welke concessies Apple bereid is om te maken. Wel schrijft de krant dat het bedrijf niet van plan is om zijn beleid meteen volledig om te gooien. De iPhone-maker zou in eerste instantie 'een paar' concessies willen doen en daarmee wat extra tijd te winnen, aangezien de EC eerst moet onderzoeken of deze wijzigingen voldoende zijn.

The Financial Times schrijft tot slot dat Apple ook gesprekken met de Europese Commissie voert over de Core Technology Fees die eerstgenoemde hanteert, zonder daar verder op in te gaan. Hierbij moeten appontwikkelaars jaarlijks 0,50 euro per 'eerste installatie' betalen aan Apple, ook als de app in kwestie gratis is. De EC doet naar verluidt al meer dan een half jaar onderzoek naar deze tarieven, maar heeft nog niet vastgesteld dat deze de Digital Markets Act schenden.