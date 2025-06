Apple gaat in beroep tegen EU-beslissing om notificaties open te stellen

Apple gaat in beroep tegen de maatregelen van de Europese Commissie die Apple ertoe dwingt om onder meer andere bedrijven toegang te geven tot notificaties en een lijst van wifinetwerken. Apple zet door die voor zichzelf te houden concurrentie buitenspel, vindt de Commissie.

Apple had tot 30 mei om in beroep te gaan tegen de beslissing en heeft dat gedaan, schrijft onder meer 9to5Mac. Volgens Apple zijn de maatregelen om diverse redenen onacceptabel. "De interoperabiliteitsvereisten van de EU bedreigen de basis [waarop Apple-apparaten samenwerken, red.] en creëren tegelijkertijd een proces dat onredelijk en kostbaar is en innovatie belemmert. Deze vereisten leveren datahongerige bedrijven ook gevoelige informatie op, wat enorme privacy- en beveiligingsrisico's met zich meebrengt voor onze Europese gebruikers."

Apple waarschuwt dat de maatregelen gevolgen zullen hebben voor Europese gebruikers van onder meer de iPhone en Apple Watch. "Uiteindelijk zullen deze gebrekkige regels, die alleen op Apple gericht zijn en op geen enkel ander bedrijf, ons vermogen om innovatieve producten en functies in Europa te leveren ernstig beperken, wat leidt tot een mindere gebruikerservaring voor onze Europese klanten."

De Europese Commissie meent dat Apple de Digital Markets Act schendt, Europese wetgeving die het monopolie van big tech moet breken. Zo heeft de Apple Watch als enige smartwatch de mogelijkheid om notificaties van een iPhone te zien en te beantwoorden en kunnen alleen Apple-producten gebruik maken van een makkelijke manier om zich te verbinden aan een iPhone. Dat belemmert concurrentie, zo meent de Europese Commissie. Die bezwaren komen niet alleen uit Europa. De Amerikaanse Justitie noemde dit ook als een van de aanklachten tegen Apple in zijn zaak vorig jaar.