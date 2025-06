Apple start reparatieprogramma voor Mac mini met M2-chip

Apple is een wereldwijd reparatieprogramma gestart voor de Mac mini met M2-chip uit 2023. Een aantal van deze computers zou problemen ondervinden met het opstarten. Volgens het Amerikaanse bedrijf gaat het om een beperkt aantal toestellen.

Apple schrijft dat de problemen zich alleen bij de Mac mini voordoen die tussen 16 juni 2024 en 23 november 2024 zijn geproduceerd. Klanten die denken dat ze zo’n computer hebben aangekocht, kunnen het serienummer op de website ingeven en nagaan of ze in aanmerking komen voor het gratis wereldwijde reparatieprogramma. Het bedrijf zegt ook dat deze maatregel de standaardgarantieperiode niet verlengt.

Apple heeft de Mac mini met M2-chip in januari 2023 geïntroduceerd. Het betreft een compacte computer met 8GB tot 24GB aan werkgeheugen en 256GB tot 2TB aan ssd-opslagruimte, afhankelijk van de uitvoering. De Mac mini had twee Thunderbolt 4-poorten aan boord, twee USB-A-poorten, een HDMI-poort en een 1Gbit/s-ethernetpoort. De introductieprijs van de toenmalige Mac mini was 719 euro.