'Fairphone 6 beschikt over Snapdragon 7s Gen 3 en 6,31”-oledscherm'

Er zijn specificaties van de Fairphone 6 uitgelekt. De smartphone zou een 6,31”-oledscherm meekrijgen en op een Snapdragon 7s Gen 3-soc draaien. Er zou een 50-megapixelhoofdcamera aanwezig zijn, een 5G-antenne en een 4415mAh-accu. De kostprijs is nog niet bekend.

Techjournalist Roland Quandt schrijft dat het oledscherm van de Fairphone 6 een ltpo-paneel is. Dat wil zeggen dat het paneel een variabele verversingssnelheid van 1 tot en met 120Hz ondersteunt. De resolutie van het paneel ligt op 2484x1116 pixels. Het scherm van de Fairphone 6 bestaat uit Corning Gorilla Glass 7i.

Het toestel bevat twee camera’s aan de achterzijde. De hoofdcamera heeft een 50-megapixelsensor en een diafragma van f/1.56. De ultrawidecamera heeft een 13-megapixelsensor en een diafragma van f/2.0. Er is ook een selfiecamera aanwezig die foto’s met een resolutie van 32 megapixel kan maken.

De smartphone zou naast de octacore Snapdragon 7s Gen 3-soc ook 8GB ram meekrijgen. De opslagcapaciteit zou op 256GB komen te liggen. Er is naar verluidt ook ondersteuning voor microSDXC-opslagkaarten. De telefoon ondersteunt Wi-Fi 6E en beschikt over een bluetooth 5.4-antenne. De ingebouwde accu ondersteunt 33W-snelladen.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten de ronde doen over de Fairphone 6. Begin juni schreef NieuweMobiel nog dat de smartphone op 25 juni wordt aangekondigd. Het is niet duidelijk hoeveel het toestel zal kosten. In een interview met Tweakers gaf Fairphone onlangs aan dat het Nederlandse bedrijf werkt aan een 'rebranding'. Naast duurzaamheid wil de fabrikant zich meer focussen op de kwaliteit van de toestellen. Volgens Fairphone zorgt deze nieuwe koers ervoor dat het komende model 'subtiele verschillen' meekrijgt, maar 'geen dramatische'. Meer informatie over de Fairphone 6 is nog niet bekend.