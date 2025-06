Uitgelekte afbeeldingen tonen meer details van Fairphone 6

De aankomende Fairphone 6 is te zien op uitgelekte marketingafbeeldingen in handen van WinFuture. De afbeeldingen tonen dat de Nederlandse fabrikant dit jaar kiest voor een nieuw ontwerp en dat het toestel een nieuwe fysieke knop krijgt.

Techjournalist Roland Quandt van WinFuture schrijft dat de Fairphone 6 een nieuw ontwerp krijgt, zoals geruchten al suggereerden. Zo bestaat de achterkant van het toestel uit twee delen. De twee backcovers moeten als losse onderdelen verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, groen en wit, waardoor er meerdere kleurcombinaties mogelijk zijn. Ook zit er een nieuwe fysieke knop aan de zijkant, waarvan de functie nog niet bekend is.

Het onderste deel van de achterkant moet eenvoudig te verwijderen zijn door het losdraaien van enkele schroeven. De accu van naar verluidt 4415mAh zit niet vastgelijmd maar vastgeschroefd en is daardoor te vervangen door de gebruiker zelf. Dat geldt ook voor andere componenten rond het moederbord van het toestel, waaronder de camera's, de display, de luidsprekermodule en de USB-C-poort.

De Fairphone 6 wordt mogelijk op 25 juni gepresenteerd en kost 549 euro. Eerder bracht WinFuture al enkele details over het toestel naar buiten. Zo krijgt de Fairphone 6 naar verluidt een 6,31"-oledscherm met een beeldverversing van 1 tot en met 120Hz en een resolutie van 2484x1116 pixels. Ook is er naar verluidt een Snapdragon 7s Gen 3-chip aan boord. Verder bevat de telefoon twee camera's aan de achterzijde: een van 50 megapixel en een van 13 megapixel. Ook is er een 32-megapixelselfiecamera aanwezig.