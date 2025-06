Fairphone Gen 6 krijgt fysieke knop voor minder meldingen en kost 599 euro

Fairphone heeft de Fairphone Gen 6 aangekondigd. De zesde smartphone van de Nederlandse fabrikant is compacter, heeft een nieuwe minimalistische modus, een grotere accu en moet nog repareerbaarder zijn dan zijn voorgangers. De Gen 6 is per direct te koop.

De Fairphone Gen 6 heeft een schermdiagonaal van 6,31" en is daarmee kleiner dan de meeste andere nieuwe smartphones. Het oledpaneel is beschermd door Gorilla Glass 7i en betreft voor het eerst een 120Hz-ltpo-exemplaar, om de vernieuwingsfrequentie extra ver terug te kunnen schakelen en de accu te sparen.

Fairphone 6

Fairphone Moments

Fairphone geeft de Gen 6 aan de rechterzijkant een extra knop om een soort minimalistische interface op te roepen. In de Moments-stand krijgt de gebruiker bijvoorbeeld minder meldingen. Het bedrijf zegt verder dat de smartphone een grotere 4425mAh-accu krijgt. De Fairphone 5 had nog een 4200mAh-exemplaar. De fabrikant claimt een langere accuduur te bieden dan bij die vorige Fairphone.

De Gen 6 beschikt over een 50-megapixelcamera en een 13-megapixel-ultragroothoekcamera. De resolutie en sensorgrootte van de hoofdcamera zijn hetzelfde gebleven, maar de camerasensor zelf is wel een ander model: een midrange-Sony Lytia 700C. De lens van de hoofdcamera heeft ook een groter diafragma van f/1.9. Fairphone werkt samen met Qualcomm om de telefoon, voorzien van een Snapdragon 7s Gen 3, in totaal acht jaar lang van updates te voorzien. Naast de lange updateperiode belooft de fabrikant een garantieperiode van vijf jaar. Verder heeft de telefoon 8GB geheugen en 256GB UFS 3.1-opslag.



Net als bij voorgaande Fairphone-smartphones staat repareerbaarheid voorop. De telefoon heeft een modulair ontwerp, waarbij de gebruiker zelf makkelijk in staat moet zijn om twaalf verschillende onderdelen te vervangen. Voorheen waren dat er tien. Fairphone deelt nog niet welke onderdelen extra te vervangen zijn. De accu is niet bevestigd met lijm, maar zit met zeven schroefjes vast in de behuizing.

De achterkant van de telefoon zit met twee schroefjes vast. Deze kunnen ook gebruikt worden om verschillende accessoires aan het toestel te bevestigen. Door het modulaire ontwerp is de telefoon niet volledig water- en stofdicht; hij beschikt over een IP55-rating. Hierdoor moet de telefoon volgens Fairphone tegen stof en zware regen kunnen.

Zoals gebruikelijk bij Fairphone, heeft de Nederlandse fabrikant zijn best gedaan om het toestel zo ethisch verantwoord mogelijk te maken. Het bedrijf zegt dat ruim 50 procent van de materialen eerlijk en gerecycled zijn. Dit was bij de Fairphone 5 nog 42 procent. Het bedrijf zegt daarnaast dat het toestel 'de laagste CO 2 -afdruk ooit heeft van alle smartphones', onder meer door het gebruik van groene energie bij productie van het toestel.

De Fairphone Gen 6 verschijnt in het zwart, wit en groen en is per direct te koop voor 599 euro. Het toestel komt beschikbaar met Android 15 of het Google-loze Android-besturingssysteem e/OS. Reserveonderdelen blijven tot tenminste 2033 beschikbaar, meldt Fairphone.

Update, 11.23 uur - Het artikel is aangevuld met aanvullende informatie over de specs.