Fairphone brengt Android 14-upgrade uit voor Fairphone 5

Fairphone start maandag met de gefaseerde uitrol van Android 14 voor de Fairphone 5. Gebruikers ontvangen de upgrade van het besturingssysteem ergens in 'de komende weken'. De Fairphone 5 verscheen in augustus 2023 en werd geleverd met Android 13.

Android 14 werd in oktober vorig jaar al uitgebracht, in eerste instantie enkel voor de Pixel-telefoons van Google. Andere grote fabrikanten volgden later dat jaar. De upgrade introduceert onder andere nieuwe aanpasopties voor het lockscreen, uitgebreidere passkeyondersteuning en extra toegankelijkheidsfuncties. Ook ondersteunt het OS hdr-beelden van 10bit.

Fairphone voegt daarnaast de optie toe om de terugknop en resetknop te wisselen in de hoofdnavigatiebalk. Ook heeft het bedrijf het minimale volume verlaagd bij de gescheiden schuifregelaars voor bel- en meldingsvolumes. Fairphone voorziet de Fairphone 5 nog ten minste tot 2031 van ondersteuning. Dit komt neer op minstens vijf software-upgrades en acht jaar aan beveiligingsupdates. Android 14 komt 'later dit jaar' ook naar de Fairphone 4.