DTC: een op de drie kleine bedrijven doet geen automatische updates

36 procent van de kleine bedrijven in Nederland voert geen automatische updates uit op internetapparaten. Dat zegt het Digital Trust Center van de Nederlandse overheid. Ondernemers in de sector landbouw, bosbouw en visserij voeren het minst vaak automatische updates uit.

Volgens het Digital Trust Center voert 55 procent van de ondernemers in deze sector automatische updates uit en dat is het laagste aantal uit de CyberVeilig-enquête die werd afgenomen. Ter vergelijking: in de Informatie- en Communicatiesector heeft naar verluidt 73 procent van de ondernemers automatische updates ingesteld. In de zakelijke dienstverlening- en financiële dienstverleningsectoren ligt het aandeel op 66 procent.

Het Digital Trust Center schrijft dat de enquête ruim 9000 keer is ingevuld door zzp’ers en bedrijven uit verschillende sectoren met 1 tot 50 werknemers. Het Centrum raadt deze ondernemers aan om automatisch updaten in te schakelen, als dat mogelijk is. De organisatie verwijst daarbij niet enkel naar automatische updates op de computer of de smartphone, maar naar updates voor printers, slimme deurbellen, routers en andere slimme apparaten die verbonden zijn met internet.