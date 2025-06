Overheid NL: 23 procent van mkb gebruikt AI, 71 procent gebruikt clouddiensten

Het aantal Nederlandse mkb-bedrijven dat clouddiensten gebruikt is in een jaar tijd met 7 procentpunt gestegen, naar 71 procent. De inzet van AI is met 10 procentpunt gegroeid. De overheid wil dat 75 procent van de mkb-bedrijven 'geavanceerde digitale technologie' gebruikt.

Op dit moment gebruikt 23 procent van de mkb-bedrijven AI, meldt minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken. Het doel dat ten minste 75 procent van de mkb-ondernemers geavanceerde digitale technologie gebruikt, moet in 2030 gehaald worden. Onder dergelijke geavanceerde digitale technologie verstaat het ministerie ook het gebruik van data-analytics. De minister meldt hier geen percentage over.

Het doel werd eind 2022 gesteld, samen met andere doelen die het midden- en kleinbedrijf moeten helpen digitaliseren. De doelen blijven, hoewel Beljaarts opmerkt dat de ontwikkeling van Nederlandse en Europese innovaties 'ver' achterloopt ten opzichte van de Verenigde Staten en Azië, 'met name als het gaat om cloudtoepassingen'. "Dat bedreigt de economie en veiligheid. Ook omdat het aanbod van digitale professionals niet meer groeit in Nederland", zegt de minister.

De minister zegt dan ook dat het tempo waarin het mkb digitaliseert, 'te laag is om Nederland bij de wereldtop te houden'. Ook blijven private investeringen in de digitale infrastructuur achter, zegt Beljaarts. "Daarom gaat het kabinet extra aan de slag met de aanpak van het tekort aan ICT-specialisten en nodeloze regeldruk, en het ondersteunen van meer private investeringen in geavanceerde technologie zoals AI en cloud." Deze inzet draagt volgens het ministerie ook bij aan het verminderen van 'ongewenste risicovolle afhankelijkheden van landen van buiten de EU'.

Met andere doelstellingen gaat het beter, zoals de doelstelling dat 95 procent van het mkb een basisniveau van digitalisering toepast. In 2021 was dit nog 75 procent, inmiddels is dat 81,5 procent. De doelstelling dat 100 procent van de bedrijven toegang heeft tot een internetsnelheid van minstens 1Gbit/s is bijna gehaald, met 99 procent. Voor dat laatste procentpunt 'komen nu verschillende draadloze en betaalbare oplossingen beschikbaar via marktpartijen', zegt de minister zonder details te geven.