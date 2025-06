Killing Floor 3 is drie weken voor release uitgesteld na kritiek op bèta

Ontwikkelaar Tripwire Interactive heeft Killing Floor 3 drie weken voor de release voor onbepaalde tijd uitgesteld. De game kreeg bij een gesloten bèta veel kritiek van fans. De ontwikkelaar wil 'een deel' van die feedback voor release aanpakken.

"We realiseren ons dat we de plank hebben misgeslagen", zegt de ontwikkelaar. Daarom wordt de game uitgesteld, waarbij de nieuwe releasedatum nog bepaald moet worden. Het bedrijf wil nu de 'veelvoorkomende problemen' aanpakken, zoals stabiliteits- en prestatieproblemen, UI- en UX-fouten, fouten met de lighting en hoe wapens aanvoelen. De ontwikkelaar geeft wel aan dat het te vroeg is om aan te geven welke fixes geïmplementeerd zullen zijn, waarmee Tripwire lijkt aan te geven dat niet alles bij release aangepast zal zijn.

Killing Floor is een firstperson-survivalhorrorgame, die in singleplayer of in co-op te spelen is. Het spel had op 25 maart voor Windows, PlayStation 5 en Xbox Series moeten verschijnen en is het vervolg op Killing Floor 2 uit 2016. ScreenRant speelde de bèta en somt een aantal problemen op, zoals stuttering en fps drops, de slowmotionfunctie die minder prettig zou werken in vergelijking met eerdere titels en weinig verschil tussen de afzonderlijke wapens. Tripwire legt op een aparte pagina uit van wie de preorder automatisch geannuleerd wordt en van welke spelers deze blijft staan.